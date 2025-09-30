El Omoda 9 estrena la tecnología SHS con 537 CV de potencia combinada y hasta 1.100 km de autonomía.

En España su precio parte desde los 39.900 euros
La compañía de origen chino Omoda & Jaecoo ha lanzado en Europa su variante más potente de su sistema SHS ('Super Hybrid System') en el nuevo Omoda 9 híbrido enchufable con hasta 537 CV de potencia combinada y hasta 1.100 kilómetros de autonomía total, de los cuales 145 se efectúan de forma completa en modo eléctrico.
Disponible en la red comercial de Omoda & Jaecoo en España, su precio parte desde los 39.900 euros (7.000 euros del Plan Moves III incluido bajo el anticipo de la marca).
Su motor de 395 kW (537 CV) se descompone por medio de tres motores eléctricos bajo el paquete de baterías CATL M3P y un motor térmico 1.5T GDI DHE que permiten un par motor de 650 Nm, tracción total a las cuatro ruedas y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, y de 90 a 120 km/h en 2,8 segundos.
La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 180 km/h. Este nivel de prestaciones, más de un superdeportivo que de un SUV, se combina con unos consumos de 7,0 L/100 km con la batería agotada y 4,9 l/100 km en consumo mixto WLTP.
Este SUV dispone de unas dimensiones de 4,77 m de largo, 1,92 m de ancho y 1,67 m de alto.
TECNOLOGÍA 'HÍBRIDA' AVANZADA
El sistema SHS del OMODA 9 aplica la tercera generación de esta tecnología del Grupo Chery con el máximo nivel de sofistificación. Este sistema puede funcionar como eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo y recuperación de energía. Esto le proporciona una amplia variedad de escenarios de conducción, con 9 modos de funcionamiento y 11 marcas combinadas.
En concreto, circulando en atascos, el sistema funciona en modo eléctrico de motor único. En conducción urbana a baja velocidad, en extensión en serie. Cuando se requiere aceleración para adelantar, el sistema cambia a un accionamiento en paralelo del motor de combustión con el eléctrico, mientras que, en aceleraciones desde parado, los dos motores eléctricos funcionan a la vez.
Viajando a baja velocidad, pasa a modo de carga en conducción, con el motor térmico alimentando de energía a los eléctricos, mientras que, en conducción de larga distancia en autopista, se emplea el accionamiento directo del motor de combustión, que puede recibir apoyo de los eléctricos para realizar cambios de velocidad.
Además, el OMODA 9 SHS dispone de 6 modos de conducción (Normal, ECO, Sport, Arena, Nieve, Todoterreno), para adaptar su funcionamiento a los gustos del conductor y adaptarse a todos los terrenos, según la firma.
Por último, su potencia máxima de carga de la batería es de 6,6 kW (CA) y 65 kW (CC), lo que le permite tener un tiempo de recarga de 25 minutos del 30% al 80% en un cargador de corriente continua.