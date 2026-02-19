Omoda & Jaecoo aspira al 'top 10' de ventas tras dos en España: "Queremos jugar en la Champions League"

Archivo - Omoda 5, el primer vehículo que trajo la firma a España en 2024 - OMODA - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo tiene la "fuerte" ambición de situarse en el 'top 10' en todos los canales de venta en España en 2026, dos años después de su aterrizaje en el mercado nacional y tras haber vendido más de 35.000 de sus vehículos en el territorio.

Así lo ha manifestado este jueves el vicepresidente de la firma en España, Francesco Colonesse, quien también se ha fijado el objetivo de ser la primera marca en ventas de híbridos enchufables (PHEV), así como situarse en el 'top 3' en los segmentos C-SUV y D-SUV, en los que compiten los modelos que tienen actualmente a la venta en España.

En tan solo dos años en España, la compañía ha conseguido llegar "donde quería estar", según ha afirmado Colonnese, quien ha expresado que ahora quieren "jugar en la Champions League". "Los resultados nos diden que estamos en el camino justo", ha añadido.

La firma de origen asiático llegó a España en 2024, año en el que puso a la venta los modelos Omoda 5 y Jaecoo 7. Posteriormente, tras unas 9.000 comercializaciones, entraron de lleno en 2025 con la puesta en el mercado de los modelos Jaecoo 5 y Omoda 9.

Su actual gama le ha permitido rozar las 24.000 matriculaciones en España en su primer año completo, el 2025, en el que la firma ha logrado un incremento de las unidades vendidas del 167%, es decir, que ha elevado su cifra de ventas en más del doble.

Estos números, además, le han permitido llegar a una cuota de mercado del 2,1% (frente al 0,9% de 2024), que escala hasta el 3,2% en el mercado de particulares, en el que se sitúa entre las 10 principales marcas.

En el acumulado desde 2024, cabe destacar que, en noviembre de 2025, Omoda & Jaecoo superó las 30.000 matriculaciones, siendo lo más significativo el hecho de que las últimas 10.000 unidades se lograron en apenas cuatro meses.

RED DE CONCESIONARIOS FUERTES, QUE LLEGARÁ A 115 EN 2026

Una de las claves de este crecimiento, según ha destacado el responsable de la firma en España, ha sido "escoger unos socios potentes" y una red de concesionarios "fuerte y comprometida", que ya escala a 100 puntos de venta.

Sobre esta cuestión, Colonesse ha pronosticado que podrían llegar a entre 100 y 115 concesionarios en España a finales de 2026. "La red mejorará su capilaridad y también elevaremos nuestra fiabilidad en la posventa", ha explicado.