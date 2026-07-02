Archivo - Omoda & Jaecoo duplica sus matriculaciones en el primer semestre tras alcanzar un nuevo récord en junio - MANU LOZANO - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca china Omoda & Jaecoo cerró el primer semestre del año con 19.802 vehículos matriculados en España, lo que supone un crecimiento del 104% respecto al mismo periodo de 2025, en un mercado de turismos que avanza un 6,2%, según los datos de la patronal de fabricantes Anfac.

La compañía alcanzó además una cuota de mercado del 3,1% entre enero y junio, impulsada por el crecimiento de su gama electrificada y por el buen comportamiento de las ventas en el canal de particulares. Concretamente, la firma defiende su sexta plaza entre las marcas del mercado nacional con 13.534 entregas en el canal particular y una cuota de mercado del 4,9%.

Solo en junio, el fabricante registró su mejor resultado mensual desde su llegada al mercado español, con 4.263 matriculaciones y una cuota del 3,3%, lo que representa un incremento del 146% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. Se trata, además, del segundo mes consecutivo por encima de las 4.000 unidades matriculadas, tras las 4.033 registradas en mayo.

El vicepresidente de Omoda & Jaecoo en Iberia, Francesco Colonnese, destacó que los resultados obtenidos "confirman el acierto" de la estrategia comercial de la compañía desde su llegada a España.

"Cerrar el primer semestre duplicando nuestros resultados de 2025 y alcanzando un nuevo récord mensual confirma el acierto de nuestra estrategia y la gran acogida de nuestros últimos lanzamientos. Seguimos creciendo a tres cifras, impulsados por una gama competitiva, una apuesta decidida por la electrificación y la confianza de más de 50.000 clientes en España", ha señalado Colonnese.

LOS MODELOS ELECTRIFICADOS TAMBIÉN SE DUPLICAN

La electrificación continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento de la compañía asiática en España con una gama de modelos que modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Durante el mes de junio, el 97% de las matriculaciones correspondió a vehículos electrificados --híbridos, híbridos enchufables y eléctricos--, mientras que en el acumulado del año este porcentaje supera ya el 90%.

Por tecnologías, los modelos equipados con el sistema híbrido Super Hybrid System (SHS) concentraron la mayor parte de las ventas. Entre enero y junio, la marca matriculó 9.914 vehículos híbridos SHS y 7.015 híbridos enchufables SHS, frente a 1.876 modelos de gasolina y 997 eléctricos.

Por modelos, el Omoda 5 continúa siendo el vehículo con mayor volumen de ventas de la compañía en España, con 8.592 unidades matriculadas en el primer semestre. Le siguen el Jaecoo 5, con 3.681 unidades; el Jaecoo 7, con 2.514; el OMODA 7, con 2.465; el Omoda 9, con 2.155; y el Jaecoo 8, con 395 unidades.