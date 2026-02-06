Omoda & Jaecoo ofrece hasta 5.375 euros de descuentos para compra de modelos eléctricos de la marca

Archivo - Vehículo Omoda 5 - OMODA - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo aplicará un descuento de hasta 5.375 euros a sus clientes que adquieran cualquiera de sus modelos eléctricos, así como un descuento de hasta 4.250 euros para sus vehículos híbridos enchufables.

De forma concreta, la marca ha detallado a Europa Press que aplicará un descuento directo de 2.000 euros a sus clientes que adquieran cualquiera de sus modelos enchufables. Adicionalmente, ofrecerá un adelanto de 3.375 euros por los modelos eléctricos y de 2.250 por los híbridos enchufables (PHEV).

En el caso del Omoda 9 SHS, el adelanto será de 1.800 euros. El método de adelanto para cualquiera de los modelos no va a ser solo un préstamo sin intereses para aquellos clientes que financien la compra a través de Santander Consumer Finance, sino que se realizará mediante descuento directo o financiación según el modelo.

Además, la marca va a ofrecer 875 euros extra durante febrero para compensar la diferencia respecto al incentivo del Plan Auto+ para todos los modelos.

OFENSIVA ELECTRIFICADA EN ESPAÑA

Omoda & Jaecoo cuenta con una gama de vehículos articulada en torno a modelos 100% eléctricos (EV) y a híbridos enchufables bajo su tecnología Super Hybrid System (SHS).

La propuesta totalmente eléctrica de la marca se compone por Omoda 5 EV y Jaecoo 5 EV, ambos posicionados en el segmento C SUV. Equipan una batería de 61 kWh con la que consiguen una autonomía mixta superior a 400 kilómetros en ciclo mixto (WLTP) y admiten carga rápida, pudiendo recuperar del 30 al 80% de la batería en 28 minutos.

En el apartado de los híbridos enchufables, la marca ofrece actualmente los Omoda 9 SHS y el Jaecoo 7 SHS (sexto modelo más vendido en el mercado PHEV en 2025) en el mercado español, ambos capaces de superar los 1.100 kilómetros de autonomía total (90 y 145 km de autonomía en modo 100% eléctrico, respectivamente).

Igualmente, Omoda 9 SHS, el buque insignia de la gama que incorpora la versión más evolucionada del sistema SHS --actualmente es el segundo modelo PHEV con más autonomía eléctrica del mercado nacional-- obtuvo buena atracción en el pasado mes de enero. Así, logró 303 matriculaciones que le hicieron convertirse en el sexto modelo híbrido enchufable más buscado por los conductores españoles en el primer mes del año.