Omoda & Jaecoo suma 32.800 matriculaciones hasta octubre en España y logra una cuota de mercado del 3,3%

Omoda 4 - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha sumado más de 32.800 matriculaciones en los diez primeros meses de 2026 en España, lo que le permite alcanzar una cuota de mercado del 3,3%, aupada por sus entregas de vehículos electrificados (HEV, PHEV y BEV) que llega a 30.617 unidades, equivalentes al 93,2% de sus ventas totales.

Además, Omoda & Jaecoo se sitúa ya como la séptima marca del canal particular en España, con 23.394 matriculaciones y una cuota de mercado del 5%. "Estos resultados refuerzan la estrategia de electrificación de Omoda & Jaecoo y consolidan la rápida evolución de la compañía en el mercado español", ha destacado la marca.

Solo durante octubre, la compañía matriculó 3.355 vehículos, alcanzando una cuota de mercado del 3,4% sobre un total de 98.320 matriculaciones. Del total de unidades comercializadas por Omoda y Jaecoo en el décimo mes del año, 1.938 correspondieron a vehículos híbridos, 1.195 a híbridos enchufables y 148 a vehículos eléctricos. En conjunto, los vehículos electrificados (HEV, PHEV y BEV) representaron el 97,8% de las ventas de la compañía durante el mes.

Además, la compañía se situó como la segunda marca más vendida de híbridos enchufables (PHEV) en España, con 1.195 matriculaciones y una cuota de mercado del 8,2%, sobre un mercado total de 14.619 unidades.

Asimismo, entre enero y octubre, Omoda & Jaecoo mantiene una posición destacada en el mercado español de híbridos enchufables, donde ocupa la tercera posición nacional, con 11.455 matriculaciones y una cuota del 8,7%, en un mercado total de 131.411 unidades.

La fortaleza de la compañía es aún mayor en el canal particular, donde registró 2.315 matriculaciones de híbridos e híbridos enchufables y una cuota de mercado del 11,3%, lo que le permitió situarse como la segunda marca más vendida entre los clientes particulares en estas tecnologías.

En este contexto, la compañía alcanzó también la cuarta posición del mercado español de vehículos híbridos (HEV) durante octubre, con 1.938 matriculaciones y una cuota de mercado del 9,5%.

Además, Omoda & Jaecoo consolida la quinta posición en el acumulado anual de esta tecnología, con 17.454 matriculaciones entre enero y octubre, reforzando su presencia en uno de los segmentos de mayor volumen del mercado.