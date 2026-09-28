Omoda & Jaecoo supera las 60.000 unidades vendidas en España en menos de tres años - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha superado las 60.000 unidades comercializadas en España desde el inicio de su actividad en el mercado nacional, un hito alcanzado en menos de tres años, según ha informado la compañía.

En concreto, la marca perteneciente a Chery Auto, desde que inició su actividad comercial en España en febrero de 2024, ha acumulado 60.333 vehículos vendidos en España, de los que 43.818 corresponden al canal particular, representando el 73% del total de entregas.

Las empresas han supuesto el 16% de las operaciones, con 9.544 unidades, mientras que las compañías de alquiler han concentrado el 11%, con 6.971 vehículos.

La evolución de las matriculaciones refleja el crecimiento de la compañía desde su llegada al mercado español. Tras registrar un primer lote de 173 unidades a finales de 2023, Omoda & Jaecoo cerró 2024 con 8.885 matriculaciones y elevó esta cifra hasta las 23.691 unidades en 2025, un 167% más.

En 2026 y con datos hasta el finales de septiembre, la compañía acumula 27.584 matriculaciones, superando ya el volumen registrado durante los doce meses de 2025.

MÁS DE 37.500 VEHÍCULOS 'ELECTRIFICADOS'

La electrificación se ha convertido en uno de los principales componentes de la oferta de Omoda & Jaecoo en España. Desde su llegada al mercado nacional, la compañía ha comercializado más de 37.500 vehículos electrificados (teniendo en cuenta que la firma asiática suma en el mismo paquete a híbridos e híbridos enchufables), que representan más del 60% del volumen total vendido.

Durante los ocho primeros meses de 2026, los modelos híbridos e híbridos enchufables equipados con la tecnología 'Super Hybrid System (SHS)' han alcanzado el 87% de las ventas de la compañía.

La evolución de la gama también se refleja en el reparto por tecnologías. Los modelos de gasolina representaron el 97,7% de las ventas en 2024, porcentaje que descendió al 50,6% en 2025 y al 7,6% en el acumulado de 2026.

Por el contrario, los híbridos SHS alcanzan el 52,8% de las ventas en 2026, mientras que los híbridos enchufables suponen el 34,3% y los modelos eléctricos el 5,3%. En conjunto, los vehículos electrificados representan el 92% de las ventas de la marca en lo que va de año.

EL OMODA 5, EL MODELO MÁS VENDIDO

Por modelos, el Omoda 5 --un modelo que principalmente se ha comercializado en edición gasolina, aunque se vende en formato híbrido y eléctrico-- es el vehículo que más ha contribuido al crecimiento de la compañía en España, con 30.305 unidades comercializadas desde su lanzamiento.

Le sigue el Jaecoo 7 (HEV, PHEV y BEV), con 13.402 unidades, mientras que el tercer modelo con mayor volumen es el Jaecoo 5 (también en híbrido, eléctrico y gasolina), con 6.690 unidades. El Omoda 9 (híbrido enchufable) acumula 5.972 unidades, el Omoda 7 (PHEV) registra 3.256 y el Jaecoo 8 (PHEV) suma 708 unidades.

PRESENCIA EN ESPAÑA

El crecimiento de Omoda & Jaecoo también se ha reflejado en su implantación territorial. Entre enero y agosto de 2026, la compañía fue la marca con mayor número de matriculaciones en la provincia de Soria, donde alcanzó una cuota del 10,4%.

Asimismo, ocupó la segunda posición en ventas en Badajoz, Castellón y Cuenca, mientras que se situó en tercera posición en Álava, Almería, Ávila, León y La Rioja.

Por comunidades autónomas, Omoda & Jaecoo se situó entre las tres marcas con más matriculaciones en Castilla-La Mancha y La Rioja, mientras que ocupó la cuarta posición en Extremadura y la quinta en Baleares, según los datos acumulados entre enero y agosto de 2026 publicados por la entidad.