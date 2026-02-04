Omoda & Jaecoo vende 1.965 coches en enero, un 63,6% más, y llega al 'top 5' de híbridos enchufables

Omoda & Jaecoo - OMODA & JAECOO

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha matriculado 1.965 unidades en enero (1.453 de Omoda y 512 de Jaecoo), lo que supone un incremento del 63,6% respecto al mismo mes del año anterior (1.201 unidades) y una cuota de mercado del 2,7%.

El canal de particulares ha sido el principal motor de crecimiento de la marca. En enero, Omoda & Jaecoo se ha situado como la novena marca más vendida a clientes particulares en España, con una cuota del 4,2%, tras matricular 1.507 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 90% frente a las 793 unidades registradas en enero del año anterior.

"Omoda & Jaecoo ha iniciado el año con un sólido desempeño comercial en el mercado español. Estas cifras evidencian el éxito de Omoda & Jaecoo entre los clientes particulares, el canal de mayor exigencia competitiva", ha destacado la firma.

La electrificación ha sido uno de los ejes clave de los resultados de Omoda & Jaecoo en enero. El 79% de las matriculaciones de Omoda & Jaecoo correspondieron a vehículos electrificados. El 47% del total fueron vehículos híbridos (921 unidades) y el 28% fueron híbridos enchufables (los PHEV alcanzan las 556 unidades), mientras que un 4% fueron vehículos eléctricos puros (76 anotaciones). Las unidades de gasolina fueron el 21% del total (412 unidades).

El dato de vehículos PHEV le permite situarse entre las cinco marcas más vendidas de vehículos híbridos enchufables. "Estos resultados demuestran que nuestra propuesta es sólida y diferencial, destacando el éxito de nuestra tecnología híbrida SHS que está conquistando al cliente español", ha subrayado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo en Iberia, Francesco Colonnese.