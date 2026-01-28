Omoda lanzará el próximo mes de febrero el Omoda 7 SHS, con más de 1.200 km de autonomía

Archivo - Omoda lanzará el próximo mes de febrero la llegada del Omoda 7 SHS con más de 1.200 km de autonomía - OMODA & JAECOO - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Omoda 7 SHS llegará a los concesionarios españoles durante las próximas semanas, siendo el primer modelo que la compañía lanzará en 2026, coincidiendo con el segundo aniversario de la firma asiática en el mercado nacional.

El Omoda 7 SHS apuesta por una combinación de potencia, eficiencia y tecnología, gracias al sistema Super Hybrid System (SHS), que integra un motor térmico 1.5 TGDI con cuatro cilindros y turbo de quinta generación junto a dos motores eléctricos para alcanzar una potencia total de 279 CV, más de 90 km de autonomía en modo 100% eléctrico y una autonomía conjunta superior a 1.200 km.

Por su parte, la transimisión DHT incorpora los dos motores eléctricos que entregan una potencia máxima de 150 kW (200 CV), uno de ellos propulsa el vehículo y otro funciona como generación de energía para almacenarla y que funciona gracias al motor de combustión. Con un par máximo de 520 Nm combinado, la aceleración de 0 a 100 km/h se hace en 7,2 segundos como máximo.

Del lado de la batería, su capacidad es de 18,3 kWh y se podrá cargar hasta los 40 kW. En cuanto a los tiempos de carga, con un cargador doméstico monofásico de 7,5 kW se tardaría unos 2 horas y media, mientras que en un cargador público de 22 kW --uno de los más bajos de la actual red española--, el tiempo sería de apenas unos 30 minutos. Por su parte, en cuanto al motor térmico, Omoda cifra un consumo medio de unos 5,3 litros por cada 100 kilómetros.

UNA OFENSIVA DE PRODUCTO PARA LLEGAR A LAS 35.000 VENTAS EN ESPAÑA

Omoda & Jaecoo ha logrado matricular casi 24.000 vehículos en España en 2025, lo que supone más que duplicar sus ventas (con un incremento del 167%) respecto a las 8.885 unidades matriculadas en 2024, el año en el que la marca de origen chino irrumpió en el mercado español.

Omoda & Jaecoo prepara una fuerte ofensiva de producto con la llegada en el primer cuatrimestre del Jaecoo 8, que aterrizará junto al Omoda 7 en el segmento D-SUV. En ambos casos, el foco está puesto en llegar a clientes que buscan más espacio, motivo por el que el Jaecoo 8 ofrecerá, por ejemplo, disponibilidad de siete plazas. A finales de año, se anunciará la aparición del Omoda 4 para enfocarse en el mercado de los SUV compactos.

DISEÑO SOFISTICADO Y CON PERSONALIDAD

El Omoda 7 SHS se adentra en el segmento D-SUV con unas dimensiones de 4,62 metros de largo por 1,87 de ancho y 1,63 de alto y tiene un depósito de gasolina.

En lo visual, su aspecto presenta bastante correlación con su hermano Omoda 5 eléctrico, con un morro en forma de 'X', una parrilla troquelada en dos alturas, la segunda debajo de la matricula en color negro que le da personalidad al vehículo. También sus faros delanteros muy estilizados y prácticamente invisibles.

En su lateral, sus líneas son suaves y menos marcadas y presenta techo solar en su acabado más 'premium'. Por su parte, sus luces traseras se presentan en forma de rayo que le dan ese toque 'eléctrico' que la marca ha querido plasmar al ser un híbrido enchufable.

INTERIOR MINIMALISTA Y ESPACIOSO

Como ya sucede en el Omoda 5, la firma asiática ha seguido la misma línea creando un diseño interior sencillo, minimalista y a la vez refinado. Aquí, el volante se presenta en forma de 'D' con una pantalla para el conductor y como novedad una pantalla de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas que se puede desplazar hacia la posición del acompañante para poder visualizar cualquier contenido sin que ello pueda distraer al conductor principal.

Esta pantalla central presenta todas las funciones de climatización, los mapa motor, retrovisores, la capota solar o cualquier otra configuración dejando un salpicadero totalmente limpio. Igualmente, los asientos presentan un diseño tipo 'gaming' tanto delante como detrás maximizando la comodidad al volante (incluyen regulación eléctrica y climatización en el acabado Premium).

Los asientos traseros tienen unas dimensiones grandes y una amplia distancia con los delanteros, por lo hasta los cinco ocupantes pueden ir cómodos en el Omoda 7. Su maletero es amplio para albergar entre los 450 y 500 litros aproximadamente, aunque la marca no ha confirmado su volumen.

ACABADOS DEL OMODA 7 SHS

El Omoda 7 SHS llegará a finales de 2025 a España con dos versiones: 'Pure' y 'Premium', su tope de gama. Como principales características de 'Pure' destacamos sus llantas de aleación de 19 pulgadas, 19 asistentes a la conducción y Apple Car Play y Android Auto.

De su lado, el acabado 'premium' incorpora como novedad más de 20 ADAS entre los que destacan los asistentes de aparacamiento asistido (APA) y el asistente de aparcamiento en remoto (RPA) donde el conductor puede bajarse del coche y que el vehículo se aparque solo. Además, los asientos son calefactados y reclinables eléctricamente, incorpora techo panorámico solar, un nuevo sistema de audio con ocho altavoces, portón trasero eléctrico y cámara panorámica de 540 grados.