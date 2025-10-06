Omoda 5, el C-SUV gasolina líder en España, con 147 CV de potencia y desde 27.900 euros

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Omoda 5 fue en 2024 el modelo de la marca Omoda más vendido en España, y en los nueve primeros meses ocupa el liderato en entregas en el segmento C-SUV con un total de 7.246 matriculaciones.

Este modelo con etiqueta 'C' de la DGT alberga en su interior un motor de gasolina con 147 CV de potencia, cuatro cilindros y 1.600 cc que permiten un par motor de hasta 275 Nm. En cuanto a prestaciones, tiene una aceleración de de 0 a 100 km/h en torno a los 10 segundos.

La caja de cambios es automática con siete marchas e incluye tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport, personalizables en la pantalla de infoentretenimiento.

El Omoda 5 SHS impresiona desde fuera por su parrilla troquelada con formas en rombos que, por ejemplo, no tiene el Omoda 5 y que le da una personalidad pura. Sus pilotos en forma de 'T' en la parte superior y dos ópticas LED dispuestas en vertical le confieren ese estilo propio, junto con la línea de luz debajo del logo de Omoda.

En la vista lateral se aprecia las formas "liquidas" de la filosofía de diseño 'Art in Motion' de este modelo, un techo flotante solar con apertura eléctrica, lunas traseras oscurecidas y un alerón flotante con la terminación del techo que le dan un toque más deportivo.

Otro de los elementos propios del nuevo modelo son las llantas de aleación de 18 pulgadas y un 'spoiler' como terminación del techo y las ópticas posteriores, dispuestas de lado a lado, con tecnología full LED y formas al estilo de las teclas de un piano. Por su parte, el maletero alberga unos 370 litros de capacidad ampliables hasta 1.075 litros más, con los asientos traseros abatidos.

INTERIOR TECNOLÓGICO

El Omoda 5 presenta un interior con un habitáculo limpio, amplio y con unos materiales y ajustes más propios de segmentos superiores que de un C-SUV. Dentro de sus acabados, solo dispone de dos gamas: 'Pure', su edición inicial con muchas características ya de serie y su acabado tope de gama 'Premium'.

Los asientos de la primera fila y traseros son de estilo deportivo de cuero sintético, de color negro de serie y con otras terminaciones según el acabado, y cuentan con calefacción (igual que el volante) y refrigeración, eso sí en su edición 'Premium'. Los asientos presentan reglajes eléctricos para el conductor y el copiloto de serie junto al techo solar panorámico con también apertura electrónica.

En el salpicadero cuenta con una doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una que ocupan una larga parte del salpicadero. La primera se puede modular por medio de los comandos del volante y la pantalla de infoentretenimiento dispone de todos los ajustes del vehículo como la configuración de hasta 20 ADAS, la calefacción del habitáculo y de los asientos, el ajuste de los retrovisores o incluso la iluminación interior.

Dentro de las ayudas a la conducción, a destacar en este modelo la incorporación en el acabado 'Pure' del asistente de control crucero adaptativo junto al contro crucero integrado que permite conducir bajo la velocidad regulada del conductor a la par que el volante funciona automáticamente para evitar la fatiga muscular en viajes de larga distancia. En el acabado superior, para efectuar maniobras de aparcamiento, el Omoda 5 incorpora una cámara de hasta 540º.

Llama la atención en la consola central la función 'Super Mode' que activa un modo de conducción deportiva que muestra los datos de la mecánica central y emite un sonido simulador del motor que podría ser prescindible.

Por su parte, en cuanto a conectividad, el Omoda 5 incluye con su acabado de serie CarPlay y Android Auto, así como tomas de USB tanto en la parte delantera como trasera junto a la carga inalámbrica para teléfonos móviles de 50W.

EL OMODA 5 SHS-H LLEGA A PARTIR DE FINALES DE AÑO

El Omoda 5 SHS-H (la versión híbrida) llegará a finales de 2025 a España para completar la familia de este modelo y que tiene ya como 'hermano' en España el Omoda 5 EV, la alternativa 100% eléctrica de la gama, con una batería de 61 kWh de capacidad y una autonomía de hasta 430 km (WLTP).

El Omoda 5 SHS-H tendrá una motorización híbrida (etiqueta 'ECO') y unas importantes cifras en términos de prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 175 km/h con su motor eléctrico de 150 kW (204 CV) al que se le suma un motor de combustión 1.5 TGDI de 105 kW (143 CV). En conjunto, desarrollará una potencia total de 165 kW (224 CV) de potencia y un par máximo de 295 Nm.

La versión HEV (vehículo híbrido eléctrico, por sus siglas en inglés) del Omoda 5 presentará una autonomía próxima a los 1.000 kilómetros (unos 700 km en la versión gasolina con un consumo entre los 7 y 7,5 l/100 km) que permitirán una conducción eléctrica durante gran parte de los trayectos del día a día y una autonomía extensa para realizar viajes.

UN PRECIO DE PARTIDA DESDE 27.900 EUROS EN ESPAÑA

El Omoda 5 SUV de gasolina está disponible desde marzo de 2024 con un precio de partida desde 27.900 euros en su versión 'Comfort' y desde 29.900 euros en su gama de acabado 'Premium'.

Estos precios todavía al contado suponen un coste algo más barato que en el Omoda 5 EV, que parte desde los 37.900 euros al contado (sin ayudas del Moves III ni descuentos de la marca).