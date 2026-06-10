Opel electrifica el Astra y el Sports Tourer con hasta 454 km de autonomía y tecnología alemana - OPEL/EP

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Opel ha renovado por primera vez la sexta generación de su Astra y Astra Sports Tourer con una actualización que refuerza su apuesta por la electrificación, el diseño tecnológico y el confort 'made in Germany', incorporando mejoras en autonomía, nuevas soluciones de conectividad y una evolución estética inspirada en los últimos prototipos de la marca.

Astra dispone la gama de motorizaciones más amplia del catálogo de Opel, con todas las opciones disponibles desde la modalidad 100% eléctrica, híbrida enchufable, híbrido con tecnología de 48 voltios o sin olvidarse del diesel para aquellos que hacen más kilómetros en carretera con potencias desde los 130 CV hasta 196 CV en todo su porfolio.

MÁS AUTONOMÍA EN LAS VERSIONES ELECTRIFICADAS

Las principales novedades tanto de Astra como de su versión 'familiar' se enfocan principalmente en sus gamas BEV y PHEV, con precios de partida al contado desde 34.000 euros (29.500 y 32.075 euros con ayudas Plan Auto+ y descuentos de la marca, respectivamente).

La versión totalmente eléctrica del Astra incorpora ahora una batería de 58 kWh, frente a los 54 kWh de la generación anterior, lo que eleva la autonomía hasta los 454 kilómetros en ciclo WLTP en la carrocería de cinco puertas y hasta los 445 kilómetros en el Astra Sports Tourer Electric (unos 50 kilómetros más de recorrido en ambas configuraciones).

El sistema de propulsión mantiene una potencia de 115 kW (156 CV) y un par máximo de 270 Nm, permitiendo acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora.

Como novedad tecnológica, Opel introduce por primera vez en el Astra Electric la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos como bicicletas eléctricas, equipos de camping o herramientas eléctricas. La recarga rápida admite potencias de hasta 100 kW en corriente continua, permitiendo recuperar del 20% al 80% de la batería en aproximadamente media hora.

La oferta electrificada se completa con una renovada variante híbrida enchufable (PHEV) que incrementa su capacidad de batería hasta los 17,2 kWh --mejora unos 5kWh-- y alcanza una autonomía eléctrica de hasta 84 kilómetros, cerca de 20 kilómetros más que su predecesor y un recorrido total cercano a los 900 kilómetros.

Esta versión desarrolla una potencia conjunta de 196 CV y 360 Nm de par, asociada a una nueva transmisión electrificada de doble embrague y siete velocidades. Gracias a ello, acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 225 km/h.

UNA VERSIÓN HÍBRIDA MUY PRÁCTICA Y POR MENOS DE 25.000 EUROS

Por su parte, la alternativa híbrida ligera de 48 voltios ofrece 145 CV de potencia combinada y permite circular en modo eléctrico durante determinadas fases de conducción urbana sin necesidad de recarga externa. Esta configuración sale al mercado desde 24.650 euros al contado en la variante de acceso 'Edition' (1.200 euros más en Sports Tourer).

Además, esta es la única modalidad que compone en su porfolio las tres configuraciones del modelo (Edition, GS y Ultimate), ya que el resto presentan tan solo las dos primeras menos en la PHEV donde solo existe el acabado GS.

Sin embargo, Opel mantiene en su gama mecánica la versión con un motor diésel de 1,5 litros y 130 CV desde 26.100 euros (27.300 en la edición familiar), destinado a quienes priorizan la eficiencia en largos recorridos.

DISEÑO MÁS TECNOLÓGICO Y ATRACTIVO

Los nuevos modelos, diseñados, desarrollados y fabricados en la planta alemana de Rüsselsheim, estrenan una imagen más moderna y distintiva gracias a la evolución del frontal Opel Vizor, que incorpora por primera vez en el Astra el emblema 'Opel Blitz' iluminado de forma permanente.

Entre las principales novedades destaca la llegada de los faros adaptativos Intelli-Lux HD, una tecnología heredada del SUV Grandland que debuta en el segmento compacto con más de 50.000 píxeles LED. Este sistema permite adaptar con precisión el haz de luz a las condiciones de circulación, evitando deslumbramientos y mejorando la detección de obstáculos en carretera.

Ahondando más en el apartado estético, Opel ha buscado una imagen más afilada y tecnológica inspirada en el concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. La marca introduce nuevos diseños de llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas, denominados Kadett, Pentagon y Rekord, además de dos nuevos colores para la carrocería: 'Kontour White' y 'Klover Green'. También estará disponible una configuración bicolor con techo y retrovisores en negro.

Las dimensiones permanecen prácticamente inalteradas, con 4,37 metros de longitud para el Astra y 4,64 metros para el Astra Sports Tourer que sí que se estira un poco para ser un modelo más práctico y familiar.

Esto se aprecia en el maletero, donde el Astra ofrece entre 422 y 1.339 litros de capacidad de carga, mientras que el Astra Sports Tourer puedes ocupar un total de 597 litros, pudiendo alcanzar hasta 1.634 litros con los asientos abatidos.

INTERIOR MÁS SOSTENIBLE Y CON MUCHOS DETALLES FUERA DE SU SEGMENTO

En el habitáculo, Opel apuesta por un diseño más limpio y funcional, incorporando materiales reciclados y superficies de aspecto premium en sus tapizados y en el salpicadero.

Los nuevos asientos 'Intelli-Seats' pasan a formar parte del equipamiento de serie en toda la gama. Estos asientos cuentan con una hendidura central inspirada en los sillines de bicicletas de carretera, diseñada para reducir la presión sobre el coxis y mejorar el confort en viajes largos.

Los clientes también podrán optar por asientos certificados por AGR, con calefacción, masaje, soporte lumbar electroneumático y memoria, tapizados en material 'ReNewKnit', fabricado íntegramente a partir de materiales reciclados.

Asimismo, el volante está revestido con materiales veganos y la consola central adopta un nuevo acabado Anchor Grey para minimizar reflejos y reforzar la percepción de calidad.

La actualización incorpora un sistema multimedia más avanzado con integración inalámbrica para smartphones, compatibilidad con ChatGPT, cuadro de instrumentos 'todo en uno' con una pantalla para el conductor de 10 pulgadas y otra central táctil de las mismas dimensiones enfocadas hacia el conductor y botones digitales para una experiencia más sencilla para configurar el climatizador por ejemplo al volante.

Dependiendo de la versión, también puede equipar el sistema de proyección de información Intelli-HUD y un planificador inteligente de rutas para las variantes eléctricas.