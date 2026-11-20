Opel formaliza su acuerdo con Leapmotor para fabricar un nuevo SUV en Figueruelas (Zaragoza) para 2028 - OPEL

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Opel y Leapmotor han firmado un acuerdo oficial de cooperación para el lanzamiento de un nuevo modelo en el segmento C-SUV que se fabricará en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) y que se comenzará a comercializar en 2028.

Stellantis ya había anunciado en mayo esta colaboración que este viernes se ha formalizado con la rúbrica por parte de los responsables de las ambas firmas. Mediante dicha alianza, el grupo espera dar un mayor impulso a su fábrica en Aragón, donde ya se producen otros modelos de Opel y a los que recientemente se han unido dos vehículos de Leapmotor (el B10, ya en la línea de producción, y el B05, que llegará a inicios de 2027).

Esta colaboración entre las dos marcas del grupo Stellantis impulsa aún más el desarrollo, ya en marcha, de este vehículo, que se lleva a cabo en los centros de proyectos conjuntos situados en Rüsselsheim (Alemania) y Hangzhou (China).

El nuevo C-SUV de Opel permitirá al fabricante alemán dar un paso estratégico fundamental en materia de electrificación y escalabilidad en el menor tiempo posible y vendrá a complementar la gama SUV actual de la marca, compuesta por el Mokka, el Frontera y el Grandland.

El vehículo incorporará componentes clave de Leapmotor, combinados con el diseño característico de Opel, una ergonomía interior optimizada, la ingeniería de chasis propia de la marca y tecnologías avanzadas en sistemas de iluminación y asientos. Al mismo tiempo, el nuevo modelo se beneficiará de la eficiente red de producción de Stellantis en Europa.

"Este acuerdo marca un hito importante en la estrategia de crecimiento y electrificación de Opel. La innovación requiere la valentía de emprender nuevos caminos. Al unir las capacidades de ingeniería de Rüsselsheim y Hangzhou, estamos tendiendo un puente entre dos sólidos ecosistemas tecnológicos y combinando lo mejor de ambos mundos", ha afirmado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de Leapmotor, Zhu Jiangming, ha destacado que este proyecto demuestra "cómo dos empresas de distintas partes del mundo, unidas por una visión común, pueden aprovechar sus respectivas fortalezas y complementarse mutuamente".