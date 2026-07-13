Archivo - Opel lanzará cuatro nuevos modelos liderados por un SUV eléctrico hecho en Zaragoza junto a Leapmotor - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Opel ha anunciado una nueva ofensiva de producto que contempla el lanzamiento de cuatro nuevos modelos en los próximos años, una estrategia con la que la firma alemana pretende ampliar su presencia en segmentos clave del mercado europeo y acelerar su apuesta por la electrificación.

Durante un encuentro con medios de comunicación, entre ellos Europa Press, el consejero delegado de Opel, Florian Huettl, ha avanzado que el principal lanzamiento será un nuevo SUV del segmento C, completamente eléctrico y desarrollado en colaboración con la china Leapmotor, una alianza que, según explicó, permitirá combinar la experiencia de Opel en ingeniería con la tecnología eléctrica del fabricante asiático.

El nuevo modelo, de alrededor de 4,5 metros de longitud, cubrirá un espacio en el que la marca todavía no está presente y competirá en uno de los segmentos con mayor demanda del mercado español y europeo.

Además, se producirá en la fábrica del grupo Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) desde el año 2028, recibiendo de Opel aspectos claves como el chasis, la puesta a punto dinámica, la dirección, el confort de marcha, la iluminación o la experiencia de conducción, mientras que Leapmotor aportará su conocimiento en arquitectura eléctrica, baterías y sistemas de propulsión.

Huettl destacó que esta colaboración permitirá reducir "los tiempos de desarrollo y aprovechar las fortalezas de ambas compañías" para ofrecer un vehículo competitivo tanto en tecnología como en precio.

Además de este nuevo SUV, Opel confirmó la llegada de la próxima generación del Corsa, que continuará ofreciendo versiones con motores de combustión e híbridas, mientras que el Astra seguirá siendo una pieza clave de la estrategia de la marca con una nueva generación que continuará fabricándose en Alemania con una gama multitecnología como la actual desde modalidades híbridas, PHEV y eléctricas.

La compañía también mantendrá su apuesta por su gama SUV, formada por modelos como Frontera y Grandland, que están registrando una elevada demanda en sus versiones electrificadas. Según explicó Huettl, en algunos mercados europeos el Frontera eléctrico ya alcanza cuotas de ventas "cercanas al 50%", impulsado por una oferta que busca acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio.

En este sentido, Opel subrayó que la segunda generación de sus vehículos eléctricos incorpora importantes avances tecnológicos, entre ellos el uso de baterías LFP (litio-ferrofosfato) y una nueva arquitectura que permite reducir costes y ofrecer precios más competitivos.

Por último, Huettl ha señalado que estas alianzas forman parte de la estrategia del grupo para mejorar la eficiencia de su capacidad industrial sin recurrir al cierre de fábricas, al tiempo que reforzan la "competitividad de Opel" en el proceso de transición hacia la movilidad eléctrica.