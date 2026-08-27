Opel recupera el Corsa deportivo con el GSE eléctrico de 281 CV, que llega desde 39.990 euros a España

Opel recupera el Corsa deportivo con el GSE eléctrico de 281 CV, que llegará desde 39.990 euros a España- OPEL/EP

VIENA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Opel ha anunciado el lanzamiento del nuevo Corsa GSE, una variante de altas prestaciones y propulsión completamente eléctrica, que alcanza los 281 caballos de potencia y acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, convirtiéndose en el modelo de producción más rápido de la marca alemana.

El nuevo Corsa GSE llegará al mercado a finales de este año y tendrá su apertura de pedidos en el mes de septiembre con un precio de salida en España desde 39.990 euros al contado (sin contabilizar descuentos ni ayudas del Plan Auto+), aunque la presentación en público del modelo se realizará en el Salón del Automóvil de París, previsto para octubre.

Con este modelo, Opel traslada a la era eléctrica la tradición de las versiones deportivas del Corsa, recuperando el espíritu de los antiguos GSI y del Corsa OPC.

El utilitario deportivo desarrolla 207 kW (281 CV) y 345 Nm de par máximo, cifras que comparte con el Mokka GSE y también con otros modelos del grupo Stellantis como el Peugeot 208, el Alfa Romeo Junior o el Lancia Ypsilon, aunque su menor tamaño y peso le permiten ofrecer unas prestaciones superiores.

La velocidad máxima está limitada a 180 km/h y presenta una autonomía de hasta 374 kilómetros, lo que en conducción unicamente en carretera se traducirá en unos 250 kilómetros con un consumo homologado en torno a los 17 kW por cada 100 kilómetros.

En cuanto al manejo, el Corsa GSE ofrece tres modos de conducción. El Sport permite aprovechar toda la potencia y cuenta con una calibración específica orientada a una conducción más deportiva; el modo Normal limita la potencia a 170 kW (231 CV), mientras que el Eco prioriza la eficiencia y reduce la velocidad máxima hasta los 150 km/h.

La energía procede de una batería de iones de litio de 54 kWh de capacidad total (51 kWh útiles), cuyo sistema de gestión térmica ha sido adaptado para soportar las mayores exigencias derivadas de la conducción deportiva. En cuanto a la carga, la batería permite hasta 100 kW de potencia, pudiendo completarse del 20% al 80% en una media hora.

UN CHASIS ESPECÍFICO PARA SACAR PARTIDO A LOS 281 CV

Más allá de la potencia, Opel ha trabajado en el comportamiento dinámico del vehículo. El Corsa GSE incorpora tracción delantera con diferencial autoblocante Torsen multidisco, además de un chasis deportivo rebajado y elementos específicos como ejes, estabilizadores y amortiguadores hidráulicos.

La dirección y la respuesta de los pedales también han sido recalibradas para ofrecer una respuesta más directa. El sistema de frenado cuenta con pinzas Alcon de cuatro pistones, destinadas a garantizar una mayor capacidad de deceleración cuando se explotan las prestaciones del modelo.

IMAGEN DE 'HOT HATCH'

El carácter deportivo también queda reflejado en el diseño. El Corsa GSE incorpora paragolpes delantero y trasero específicos para esta edición pensada en la velocidad, detalles en negro, techo y alerón trasero en ese mismo acabado y pasos de rueda de aspecto más marcado.

Las llantas deportivas de 18 pulgadas están acompañadas por neumáticos Michelin Pilot Sport 4S en medida 215/40 R18, mientras que las pinzas de freno Alcon lucen el distintivo GSE.

En el habitáculo, Opel apuesta por una estética inspirada en los clásicos deportivos compactos de la marca. Los asientos deportivos cuentan con aplicaciones de Alcantara con estampado gris, negro y amarillo que se inspira en los primeros Opel Corsa. Asimismo, también dispone de reposacabezas integrados, cinturones de seguridad amarillos y diferentes elementos revestidos en Alcantara que completan la nueva imagen del Corsa eléctrico.

El conductor dispone de una instrumentación digital configurable y de una pantalla táctil central de 10 pulgadas orientada hacia la posición del conductor, que permite consultar información específica sobre el rendimiento del vehículo sin desviar demasiado la mirada sobre la carretera y también una pantalla soporte integrada tras el volante de 7 pulgadas.

DEPORTIVIDAD SIN RENUNCIAR AL USO DIARIO

A pesar de su orientación prestacional, el Corsa GSE mantiene elementos destinados al uso cotidiano. Entre ellos figuran los asientos y el volante calefactables, una cámara de visión trasera de 180 grados y el sistema de acceso y arranque sin llave.

También incorpora tecnología V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos externos, desde bicicletas eléctricas hasta otros equipos eléctricos.