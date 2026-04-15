Opel vende más de 157.000 vehículos en el primer trimestre en todo el mundo, un 8% más

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Opel vendió más de 157.000 turismos y vehículos comerciales ligeros en el primer trimestre del año a nivel global, lo que representa casi un 8% de entregas que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la firma alemana.

Entre las palancas de crecimiento se encuentran los SUV Mokka, Frontera y Grandland, lanzados en 2025. Los tres modelos registraron un crecimiento de dos dígitos en comparación con el primer trimestre de 2025.

Las ventas de turismos en Europa evolucionaron de forma especialmente positiva. De enero a marzo, Opel vendió más de 115.000 turismos en la región. Esto supone un 18% más que hace un año. La cuota de mercado aumentó 0,4 puntos porcentuales, hasta el 3,3%. También cabe destacar que, en casi todos los mercados, las matriculaciones de vehículos nuevos fueron superiores a las del primer trimestre de 2025.

Las cosas marcharon especialmente bien en Alemania, el mercado de origen de Opel. Las casi 33.600 matriculaciones de turismos nuevos en el primer trimestre representan un aumento del 39% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cuota de mercado subió 1,2 puntos porcentuales, hasta el 4,8%. Solo en marzo, se matricularon 13.700 turismos Opel, un impresionante 43% más que en el mismo mes de 2025.

"Todas estas cifras demuestran claramente que Opel está en el camino correcto hacia el éxito. Además, el nuevo Astra ha comenzado recientemente a salir de la línea de producción en nuestra planta principal de Rüsselsheim. El coche convencerá a los clientes y nos dará un impulso adicional. Estoy convencido: 2026 será un buen año para Opel", ha declarado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl.