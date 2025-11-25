Pedro Sánchez presentará el Plan Auto 2030 el 3 de diciembre

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura de la IV edición del Foro ANFAC ‘Juntos hacia el futuro’, celebrado el pasado febrero - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará el próximo 3 de diciembre en la presentación del Plan Auto 2030, una batería de medidas que pretenden servir de hoja de ruta para impulsar la industria automovilística en España, según han confirmado fuentes del sector a Europa Press.

Este martes el secretario de Estado de Industria, Jordi García, ha recordado durante su intervención en la Comisión de Industria del Congreso que el Plan Auto del Ministerio de Industria será "una estrategia ambiciosa y consensuada" con todos los actores del sector con el fin de que España "siga siendo líder en la movilidad eléctrica y su descarbonización".

Desde el sector reclaman que este plan cuente con dotación presupuestaria, como apuntó recientemente el presidente de Anfac, Josep María Recasens, y que sobre todo, que una vez que se conozcan sus medidas, estas no queden en un cajón y sirvan como hoja de ruta para el futuro de la industria en el país.

"Necesitamos un plan con una dotación presupuestaria adecuada que permita contar con una perspectiva de lo que queremos que sea el sector en España más allá de 2030. Un plan tiene que tener un responsable, ejecutores, objetivos y partidas presupuestarias; todo lo que se desvíe de esto será un panfleto o informe, pero no un plan", ha manifestado recientemente Recasens.

AYUDAS EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

El nuevo Plan Auto 2030 propone una modificación importante en la gestión de las ayudas del Plan Moves III para la compra de vehículos electrificados.

Hasta ahora, cada comunidad autónoma se encargaba de distribuir sus propios recursos por la compra de un vehículo electrificado, así como la puesta en marcha de un punto de carga, lo que provocaba demoras y desigualdades según el lugar donde se presentara la solicitud.

Con el nuevo modelo, será el Gobierno central quien asumirá toda la gestión, desde el trámite administrativo hasta el abono de la ayuda, con el objetivo de agilizar los plazos y ofrecer un sistema más homogéneo.

Por otro lado, se espera la creación un fondo único para todo el territorio nacional. Esto hará que los solicitantes no dependan de si en su comunidad se han agotado antes las partidas y que todos tengan las mismas oportunidades para acceder a la subvención. La intención es evitar que alguien quede excluido por motivos burocráticos o geográficos y garantizar un proceso más sencillo y transparente.

En lo referente a la compra de vehículos, el sector confía en que las subvenciones se destinen a coches eléctricos y a híbridos enchufables, y se apliquen directamente en el punto de venta, tal y como lleva demandando desde hace meses. Así, el comprador no tendría que adelantar el importe de la ayuda ni esperar un pago posterior, lo que haría el procedimiento más sencillo y favorecería la adopción de vehículos con menos emisiones.

Por último, el plan incorporará también iniciativas para impulsar la industria. Se apoyará la investigación y el desarrollo, la fabricación de vehículos electrificados y baterías, y la ampliación de la red de puntos de recarga en todo el país.

Con estas medidas, el Gobierno busca acompañar la evolución tecnológica del sector y garantizar que España conserve su posición como uno de los principales productores de automóviles de Europa. El Plan se ha negociado entre el Ministerio de Industria y la patronal de fabricantes de automoción, Anfac, durante los últimos meses.