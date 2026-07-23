Pedro Sánchez visita este jueves la planta de Ford en Almussafes

Archivo - Ford Almussafes. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este jueves a la planta de Ford en Almussafes (Valencia), según han confirmado fuentes gubernamentales.

Al acto, en el que está previsto que se den a conocer novedades sobre las operaciones en Europa de la firma automovilística, también asistirán varios ministros y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Precisamente, el jefe del Consell se ha congratulado por el hecho de que la empresa comunicará "una buena noticia para el futuro de los trabajadores de la factoría". Preguntado por la posibilidad de que el anuncio sea la venta de una parte de las instalaciones de la fábrica a la empresa china Geely, se ha limitado a comentar: "Mañana lo sabremos".

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha confirmado que mañana acudirá a esta visita junto al presidente Sánchez al igual que otros ministros.

Ha subrayado que "el motivo de la visita de Pedro Sánchez es, con toda la normalidad del mundo, visitar una empresa que el Gobierno de España ha rescatado una y otra vez: con los mecanismos de los ERTE en diferentes momentos de estos últimos años y, sobre todo, cuando los trabajadores ya no tenían ni siquiera ERTE para poder mantener su puesto de trabajo con la aplicación del mecanismo RED con el que se han salvado todos los puestos de trabajo que corrían peligro".

"Saben ustedes que Ford tenía un plan para futuro, que estábamos hablando de tres años para prepararse para esos nuevos modelos de coche eléctrico en la Comunidad Valenciana, pero, claro, había una amenaza sobre qué iba a pasar con los trabajadores" en ese período de transición.

"Y que quede muy claro, --ha proclamado-- es el Gobierno de España, es el presidente Sánchez el que ha salvaguardado esos puestos de trabajo durante tres años más allá del mecanismo de los ERTE, incluso con un mecanismo que no se había aplicado en nuestro país hasta hacerlo en Ford de Almussafes".

Preguntado si se anunciará el acuerdo con Geely, la representante de la administración central solo ha apostillado que "el presidente y los ministros harán mañana las valoraciones y contestarán a todas esas preguntas".

La visita de Pedro Sánchez se produce en un momento en el que la fábrica de Almussafes, con cerca de 4.200 empleados, solo produce actualmente el modelo Kuga. Ford confirmó en mayo que la fábrica valenciana producirá un nuevo modelo de Bronco a partir de 2028, dentro de una estrategia por la que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029.

CONVERSACIONES CON GEELY

Además, a principios de este año trascendió que Ford mantenía conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluirían, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

La factoría tiene en vigor hasta el 31 de diciembre la última prórroga del mecanismo RED habilitado por el Gobierno para el sector de la fabricación de vehículos de motor. Este mecanismo, que en principio ya no podría extenderse de acuerdo a la normativa y que da cobertura a un excedente de personal de cerca de mil trabajadores, tiene como objetivo mantener el empleo en la fábrica mientras transita hacia su nueva producción.

Paralelamente, la dirección de Ford y los sindicatos están negociando un nuevo acuerdo laboral 2030 para actualizar el vigente, conocido como acuerdo de electrificación y firmado en 2022 por la empresa y UGT, que implicaba medidas de "flexibilidad" y una "contención salarial". Los términos de dicho acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026.