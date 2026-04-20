Peugeot adapta la denominación de sus híbridos enchufables a la futura normativa Euro 7

Un modelo Peugeot híbrido enchufable - PEUGEOT

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Peugeot ha adaptado la denominación de sus modelos híbridos enchufables a la futura normativa Euro 7, que obliga a incorporar un nuevo protocolo de homologación --denominado GTR21-- para la potencia combinada del motor de combustión y los motores eléctricos en los modelos híbridos enchufables.

La normativa Euro 7 entrará en vigor a finales de 2026 e introducirá un nuevo protocolo de homologación para la potencia combinada de los modelos híbridos enchufables, motivo por el cual Peugeot ha decidido anticiparse desde este lunes.

Esto supone un cambio en la potencia oficialmente certificada de algunos de sus modelos híbridos enchufables actuales. Estos modelos no sufren ninguna modificación técnica, por lo que sus prestaciones, consumo de combustible y emisiones permanecen inalterados.

Así, la potencia combinada homologada de los híbridos enchufables Peugeot 3008 y 5008 es ahora de 225 CV (166 kW). Los nuevos nombres comerciales para estos modelos son Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid 225 Automático y Peugeot 5008 Plug-in-Hybrid 225 Automático.

Por su parte, la potencia combinada homologada del híbrido enchufable Peugeot 408 es ahora de 240 CV (177 kW) y el nuevo nombre comercial para este modelo es Peugeot 408 Plug-in-Hybrid 240 Automático.

En tanto, el nuevo protocolo de potencia combinada homologado ya se ha aplicado al nuevo Peugeot 308 híbrido enchufable de 195 CV Automático.

El nuevo protocolo no afecta al coste del certificado de matriculación (carte grise), ya que este se calcula únicamente en función de la potencia del motor de combustión, que permanece sin cambios.