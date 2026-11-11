Peugeot incorpora nuevos equipamientos de serie a toda su gama y una mayor conectividad - PEUGEOT

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Peugeot ha lanzado la iniciativa Peugeot Recharge con la que busca ofrecer una estructura de gama "más simple y comprensible" para sus clientes, con nuevos equipamientos de serie y más servicios conectados, que traerán "una profunda evolución de producto".

En concreto, Peugeot ha decidido incorporar hasta 2.160 euros de equipamiento adicional por un incremento de precio muy inferior a su valor real. El objetivo es elevar el nivel de equipamiento de las principales versiones de la gama y mejorar significativamente su competitividad en el mercado español.

"La iniciativa Peugeot Recharge refuerza el atractivo de toda la gama mediante la incorporación de nuevos equipamientos de serie, más servicios conectados y una nueva estructura de gama más simple y comprensible para los clientes", ha resumido la firma.

Así, todos los modelos de la gama de turismos Peugeot, desde el 208 hasta el 5008, programados desde el pasado octubre, se están beneficiando de una mejora de su equipamiento de serie.

Esta iniciativa se centra especialmente en los acabados Allure y GT, que dan paso a las versiones Allure Plus y GT Plus, con un mayor nivel de equipamiento de confort, seguridad y nuevas tecnologías.

En cuanto a la gama SUV, los Peugeot 3008 y 5008 incorporan mejoras de equipamiento en sus acabados superiores y, adicionalmente, recibirán un nuevo acabado de entrada de gama Style, con un precio más competitivo. Su introducción está prevista para diciembre de 2026.

Peugeot también mejora su oferta de servicios conectados. En toda la gama, independientemente del acabado, para los vehículos equipados con navegador, de serie o como opción, la suscripción a Peugeot Connect Plus incluida en la compra pasa de 6 meses a 4 años.