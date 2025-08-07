Peugeot matricula 12.906 vehículos comerciales en el primer semestre del año, un 13,5% más

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Peugeot ha logrado una cuota de mercado del 13,5% en el primer semestre del año en la categoría de vehículos comerciales, sumando 12.906 matriculaciones, que representan un incremento interanual del 13,5%.

En este primer semestre del año los principales modelos de vehículos comerciales Peugeot han logrado ganar terreno. Así, el Peugeot Rifter ha sido líder de su categoría con 5.502 matriculaciones en el acumulado, un 17.6% más que en el mismo periodo de 2024. Este vehículo polivalente cierra el semestre con una cuota de mercado del 23,8%.

El Peugeot Partner también sube al podio de su categoría en los 6 primeros meses de 2025, con 3.501 unidades matriculadas, que suponen una progresión del 68,1% respecto a la primera mitad del ejercicio pasado y un 20,9% de penetración.

Por su parte, el Peugeot Expert cierra el semestre con un crecimiento del 78,1% frente a los datos del mismo periodo del año anterior, gracias a sus 1.971 matriculaciones, que le otorgan una cuota del 7,1% en su segmento. En cuanto al Peugeot Boxer, logra 1.529 unidades matriculadas en el acumulado y un 7,5% de penetración en su categoría.

Actualmente, Peugeot cuenta con una de las gamas de vehículos comerciales "cero emisiones" más completas mercado, con los PEUGEOT E-Rifter, E-Partner, E-Traveller, E-Expert y E-Boxer. En este mercado, la marca acumula 582 matriculaciones en el semestre, que representan un 11,1% de penetración.