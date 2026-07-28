Piaggio gana 30,4 millones de euros en el primer semestre del año, un 1% más

Piaggio - PIAGGIO

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante automovilístico italiano Piaggio ha ganado 30,4 millones de euros en el primer semestre del año, frente a los 30,1 millones de euros del mismo periodo del año anterior, un 1% más, según ha informado este martes.

Las ventas netas consolidadas del grupo en el primer semestre de 2026 ascendieron a 880,1 millones de euros, una cifra superior en un 3,2% en términos interanuales. En el primer semestre de 2026, Piaggio vendió un total de 258.700 vehículos en todo el mundo (+8,5% respecto a los 238.400 del mismo periodo del año anterior).

A nivel geográfico, India registró un crecimiento de ventas de dos dígitos del 22,3% y un aumento de los ingresos del 20,6% a tipos de cambio constantes. América y Asia Pacífico impulsaron los volúmenes de ventas, mientras que la región EMEA cerró el primer semestre con un ligero descenso.

En el mercado europeo de scooters, el Grupo Piaggio amplió gradualmente su cuota de mercado durante los primeros seis meses, hasta alcanzar el 17,5% a finales de junio (sin cambios respecto al 30 de junio de 2025), mientras que la cuota de mercado en el segmento de motocicletas se mantuvo estable en el 3% durante el primer semestre (3,5% a 30 de junio de 2025).

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 148,6 millones de euros en el primer semestre de 2026 (un 1% más respecto a los 147,1 millones de euros registrados el 30 de junio de 2025). El margen Ebitda fue del 17,7%, el mejor resultado de la historia.

En este contexto, el consejo de administración de Piaggio ha autorizado la distribución de un dividendo de 0,57 euros a cada acción ordinaria por un importe total de 20 millones de euros, que será pagado el próximo 23 de septiembre.

De cara al resto del año 2026, Piaggio prevé una gestión "cuidadosa" de la liquidez y la productividad, adoptando un enfoque flexible para aumentar las inversiones en los productos de sus marcas emblemáticas y en investigación, tecnología y sus plantas de fabricación.