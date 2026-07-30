Archivo - Pirelli gana 299 millones hasta junio, un 13,2% más, y confirma sus previsiones para 2026 - Xavi Bonilla / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pirelli obtuvo un beneficio neto de 299 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 13,2% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por "una sólida ejecución, la reducción de los gastos financieros y una mayor contribución de sus participaciones de capital", según ha informado la compañía de neumáticos italiana, que ha confirmado sus previsiones para este año.

El fabricante de neumáticos registró unas ventas de 3.495 millones de euros entre enero y junio, prácticamente en línea con las del mismo periodo de 2025 (-0,1%) en un contexto marcado por la "incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y los aranceles Estados Unidos", aunque logró un crecimiento orgánico del 2,5% gracias al aumento del negocio de alto valor ('High Value') y a una mejora del mix de producto.

El beneficio operativo ajustado (Ebit ajustado) se mantuvo en las mismas cifras que al cierre del primer semestre de 2025, concretamente en 558 millones de euros, con un margen del 16%.

En el plano financiero, la posición financiera neta cerró junio en 1.916 millones de euros de deuda, frente a los 1.102 millones registrados al cierre de 2025, debido principalmente a la consolidación de la deuda de la sociedad conjunta china Xushen Tyre (Shenzhou) y al desembolso asociado al ejercicio de una opción de compra sobre dicha participación.

No obstante, el grupo subrayó que el flujo de caja antes de dividendos y operaciones extraordinarias evolucionó conforme a la estacionalidad habitual del negocio y que en el segundo trimestre generó 148 millones de euros de caja.

Asimismo, la compañía señaló que continúa reforzando su liderazgo tecnológico mediante el lanzamiento de nuevos productos, cerca de 200 nuevas homologaciones durante el semestre y el desarrollo de tecnologías como Cyber Tyre, además de acelerar la aplicación de inteligencia artificial en el diseño y fabricación de neumáticos para reducir tiempos de desarrollo y costes industriales.

CONFIRMA LOS OBJETIVOS PARA 2026

Pese al deterioro del contexto macroeconómico, especialmente por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el aumento del precio de determinadas materias primas y la debilidad de la producción mundial de automóviles, Pirelli confirmó sus previsiones para el conjunto de 2026.

En concreto, la compañía espera cerrar el ejercicio con unas ventas de entre 6.750 y 6.950 millones de euros y mantener un margen Ebit ajustado cercano al 16%.

Asimismo, prevé un crecimiento prácticamente estable de los volúmenes, de entre el 0% y el 1%, apoyado en la fortaleza del segmento de alto valor, cuya demanda continúa evolucionando por encima del mercado, mientras continúa reduciendo su exposición al negocio estándar.

La multinacional italiana también espera generar alrededor de 500 millones de euros de flujo de caja antes de dividendos y mantener una deuda financiera neta en torno a los 1.200 millones de euros al cierre del ejercicio, siempre bajo la hipótesis de una normalización progresiva de los precios de las materias primas durante el tercer trimestre.