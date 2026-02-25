Pirelli gana 530 millones de euros en 2025, un 5,78% más, y repartirá un dividendo de 369 millones

Archivo - Pirelli - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos Pirelli ha logrado un beneficio neto de 530,1 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento de sus ganancias del 5,78% respecto al año anterior, según ha informado la compañía este miércoles.

Las ventas totales de la firma ascendieron hasta 6.776 millones de euros, manteniéndose prácticamente estables frente a los 6.773 millones de euros del año anterior.

Por su parte, el resultado operativo ajustado escaló un 2% interanual, hasta 1.081 millones de euros, gracias a la eficacia de las palancas internas, con un margen operativo ajustado del 16%, en línea con las previsiones para el año y por encima del 15,7% de 2024.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha sido de 1.548 millones de euros, un incremento del 1,9% respecto a los 1.519 millones de euros del 2024.

En lo que se refiere al cuarto trimestre, Pirelli ha logrado un beneficio de 130 millones de euros, al igual que en el mismo trimestre del año anterior, y una cifra de negocio de 1.581 millones de euros (una cifra inferior en un 0,5% a la del cuarto trimestre de 2024).

DIVIDENDO Y CIFRAS PARA 2026

De acuerdo con la política de dividendos del año anterior, equivalente a aproximadamente el 50% del beneficio neto consolidado, el consejo de administración de Pirelli propondrá la distribución de un dividendo por acción de 0,24 euros, por un total aproximado de 260 millones de euros.

Dados los resultados positivos obtenidos en 2025 y la reducción del apalancamiento financiero, el consejo también propondrá el pago de un dividendo adicional para el año en curso de 0,10 euros por acción, por un importe aproximado de 109 millones de euros. En total, la propuesta de dividendo asciende a 0,34 euros por acción, lo que equivale a un pago total de dividendos de aproximadamente 369 millones de euros.

De cara al 2026, Pirelli prevé que las ventas se sitúen entre 6.700 y 6.900 millones de euros, con un margen Ebit ajustado del 16%, lo que refleja una "ligera" mejora respecto a 2025.