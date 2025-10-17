La plantilla de Mahle irá a la huelga los días 23, 27 y 28 de octubre

CUENCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mahle Motilla irá a la huelga los días 23, 27 y 28 de octubre, siendo esta la opción que han respaldado el 86 por ciento de los electores que han participado en el proceso.

La respuesta ha sido favorable a elevar el tono de las protestas después de la multitudinaria concentración celebrada este jueves, a las puertas de la factoría motillana, a la que se sumaron los miembros del comité europeo en apoyo a sus compañeros y compañeras.

La decisión se ha trasladado este viernes a los trabajadores en las dos asambleas celebradas en horario de mañana y tarde. Encuentros donde también se han expuesto los temas abordados en las últimas reuniones mantenidas con la empresa y en los que el personal ha podido poner en común sus dudas e inquietudes en torno al proceso de negociación del ERE.

Los motivos para convocar una huelga son el rechazo absoluto al Expediente de Regulación de Empleo que pretende dejar en la calle a 550 personas trabajadoras, 790 si se suman las afectadas en Paterna, y la falta de soluciones sobre la mesa por parte de la dirección.

"La empresa no ha podido argumentar causas suficientes que justifiquen este recorte de personal si bien el comité de empresa sospecha que la decisión estaba más que planificada desde antes de que empezaran a disminuir los pedidos. Ahora se afrontan días cruciales en la mesa de negociación", han señalado los sindicatos en un comunicado.

CCOO y UGT van a exigir el mantenimiento del máximo número de empleos, minimizando los despidos, y a obligar a la empresa a que garantice la viabilidad de su actividad en una comarca que puede quedar muy tocada económica y socialmente si los planes iniciales se llevan a término.