La plantilla de Mercedes Vitoria realizará paros de lunes a jueves por deterioro de condiciones laborales

VITORIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Mercedes Vitoria realizará paros de una hora por turno de lunes a jueves de esta semana, convocados por los sindicatos ELA, LAB y ESK, para "responder al deterioro alarmante" de las condiciones laborales y de la conciliación familiar.

Según los sindicatos, los paros se han convocado para revertir la situación tras constatar "incumplimientos continuados" de la empresa y un "empeoramiento general de la situación", y realizarán más movilizaciones a lo largo del mes, aún por concretar.

Así, de lunes a jueves, la plantilla realizará paros de una hora por turno, de 13.00 a 14.00 horas, de 14.00 a 15.00 horas, de 23.00 a 0.00 horas y de 05.00 a 06.00 horas.

En el pleno del Comité celebrado el pasado 1 de diciembre, ELA, LAB y ESK presentaron un punto en el orden del día denunciando diversas situaciones que afectan "gravemente al conjunto de la plantilla: incumplimientos reiterados de acuerdos, falta de compromiso frente a los riesgos psicosociales, desprecio a las firmas contra la novena hora, empeoramiento evidente de la movilidad hacia la fábrica, desigualdad de condiciones para personas contratadas vía ETT y creciente judicialización de las relaciones laborales".

En la votación del Comité se mostraron a favor ELA, LAB y ESK (20 votos), frente a la abstención de UGT, CCOO y Ekintza (nueve votos). Con este respaldo mayoritario, el Comité decidió iniciar en diciembre una campaña de movilizaciones y paros.

El Comité afirma que ha llegado el momento de que la plantilla y el comité digan "basta ya", defendiendo sus derechos ante el trato recibido por parte de la empresa y exigiendo un cambio de rumbo en sus decisiones. "Esperar a la próxima negociación del convenio sería un error. Si ahora no se demuestra el hartazgo colectivo ante los incumplimientos actuales, en la negociación del convenio la empresa intentará avanzar todavía más en su ofensiva", advierte.

Entre los problemas denunciados se encuentran la "denegación de disfrutes, la presión laboral constante, el incremento de cargas de trabajo, las dificultades de conciliación, la falta de atención al bienestar mental y a la salud, la odisea diaria para aparcar o usar el autobús, la negativa a licencias legales o la explotación de compañeros y compañeras a través de ETT".