La plantilla de Serveo decidirá el jueves si acepta la última oferta sobre el ERE o va a la huelga

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Serveo en Basauri (Vizcaya), subcontrata encargada del mantenimiento de Bridgestone, decidirá este próximo jueves en asamblea vespertina si acepta la última oferta de la empresa sobre el ERE --que contempla el despido de 22 de los 39 trabajadores-- que les trasladará la dirección esa misma mañana o van a la huelga.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de CCOO han lamentado que el encuentro negociador celebrado este martes entre dirección y comité ha supuesto ir "un paso para atrás, más que para adelante". La empresa ha subido de 29 días de indemnización por despido que ofrecía en la última reunión, sin tope de mensualidades, a 33 días por año, con 24 mensualidades de tope. Además, ha retirado la oferta de prejubilaciones voluntarias para mayores de 60 años (unos seis empleados).

Desde CCOO siguen insistiendo en su objetivo de que no haya despidos forzosos y de que las 22 salidas sean voluntarias o con recolocaciones. Tras ver rechazada esta oferta, la empresa ha anunciado que este próximo jueves trasladará a los sindicatos su última y definitiva oferta, a pesar de que el periodo de consultas del ERE finalizará el lunes, día 25.

Ante ello, los representantes sindicales han citado a una asamblea a los trabajadores a celebrar el jueves por la tarde para que decidan si aceptan la última oferta de la compañía o van a la huelga.