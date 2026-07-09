Polestar se anota su mejor registro de ventas en el primer semestre con 30.423 unidades,un 0,4% más

Archivo - Polestar anota su mejor registro de ventas en el primer semestre con 30.423 unidades,un 0,4% más - POLESTAR - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos de la marca sueca Polestar alcanzaron la cifra récord para la compañía de 30.423 unidades en el primer semestre de 2026, que supone un aumento de tan solo un 0,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Todo ello pese a que la firma que fabrica vehículos 100% eléctricos recortó sus entregas un 4% en el segundo trimestre tras registrar 17.296 unidades en su volumen de operaciones entre abril y junio.

"Lograr ventas récord en el primer semestre del año, a pesar de las dificultades regulatorias y del mercado, es un logro significativo. Seguimos progresando en toda la empresa, registrando un fuerte crecimiento en varios mercados clave, especialmente en el Reino Unido, Alemania, Corea del Sur y la región ibérica", ha destacado el consejero delegado de la entidad, Michael Lohscheller.

El máximo responsable de Polestar también ha detallado el aumento de su red de puntos de venta hasta 235 enclaves en todo el mundo, logrando un crecimiento del 39% en los primeros seis meses del año.

Igualmente, la automovilística sueca ha detallado que las primeras entregas a clientes de sus nuevos Polestar 5 están a punto de comenzar y la producción del SUV Polestar 4 ya ha comenzado, con las primeras entregas previstas para el cuarto trimestre.