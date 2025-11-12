Polestar cae un 16% en Bolsa tras elevar sus pérdidas hasta septiembre en casi un 80%

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del fabricante sueco de coches eléctricos Polestar han caído más de un 16% este miércoles en Wall Street, hasta 0,66 dólares (0,57 euros) por título, tras anunciar que ha elevado un 79,7% sus pérdidas netas durante los nueve primeros meses de este año, hasta los 1.558 millones de dólares (1.345,9 millones de euros).

No obstante, la compañía acumuló unos ingresos de 2.171 millones de dólares (1.875,4 millones de euros) hasta septiembre, un 48,8% más que los 1.459 millones de dólares (1.260 millones de euros) que la empresa registró el ejercicio anterior.

"Estamos avanzando en nuestra transformación comercial, ampliando nuestra red de distribuidores y abriendo puntos de venta en nuestros 28 mercados, lo que se traduce en un crecimiento de los ingresos del 49% en los primeros nueve meses de 2025. Dado que las condiciones del mercado siguen siendo difíciles, continuamos tomando medidas para hacer que nuestra organización y operaciones sean más eficientes", ha sostenido el director ejecutivo de Polestar, Michael Lohscheller.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la firma fue negativo, con 561 millones de dólares (484,7 millones de euros), aunque un 8% por debajo del dato de un año antes.

El margen bruto de la sueca se situó en -34,5%, lo que supone un deterioro de 32,4 puntos porcentuales en valores interanuales respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente al gasto por deterioro no monetario del Polestar que se sitúa en 3.739 millones de dólares (3.230 millones de euros).

De igual forma, los números de la compañía también fueron negativos en el tercer trimestre del año 2025. En concreto la compañía se anotó unas pérdidas de 365 millones de dólares (315,3 millones de euros), un 13% por encima del mismo periodo de 2024.