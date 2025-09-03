Polestar se deja más de un 13% en Bolsa tras duplicar sus pérdidas en el primer semestre

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Polestar ha caído más de un 13,5% al arranque de la sesión bursátil de Estados Unidos este miércoles tras haber informado de un incremento de sus pérdidas en el primer semestre de este año, que se han duplicado respecto al mismo período del año anterior, hasta unos 'números rojos' de 1.193 millones de (1.024 millones de euros).

En concreto, las acciones de la compañía sueca se negociaban a un precio individual de 1,15 dólares (0,99 euros) en los primeros compases del día en Wall Street, pese a que no todo han sido resultados negativos.

Por ejemplo, los ingresos aumentaron un 56,5% interanual, hasta 1.423 millones de dólares (1.221 millones de euros), principalmente debido al mayor volumen de ventas minoristas impulsado por la transición de Polestar a un modelo de venta activo.

Polestar se benefició de una creciente participación de los modelos Polestar 3 y Polestar 4, de mayor precio, en la gama de productos, en un entorno de precios y mercado "competitivo y desafiante".

De su lado, los costes asociados a las ventas se incrementaron un 128%, hasta 2.126 millones de euros (1.825 millones de euros), debido principalmente al gasto por deterioro no monetario del Polestar 3.

El mayor coste de ventas también estuvo vinculado a mayores volúmenes de ventas y al mayor costo de producción de Polestar 3 y Polestar 4, así como a tarifas más altas, parcialmente compensadas por una reducción en los costos de materiales de los vehículos vendidos, incluido el costo de la batería.

Mientras, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado también se situó en negativo, en 302 millones de dólares (259 millones de euros), aunque supone una reducción del 30,3% respecto al primer semestre de 2024.

El resultado operativo, del mismo modo, fue también negativo, situándose en 1.096 millones de dólares (941 millones de euros), una cifra superior en un 130% a la registrada por la compañía al cierre de los seis primeros meses del ejercicio anterior.