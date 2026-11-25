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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Polestar ha recortado sus pérdidas un 20% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 1.245 millones de dólares (1.108,9 millones de euros), según ha informado este miércoles la compañía.

Los ingresos alcanzaron los 2.002 millones de dólares (1.783,2 millones de euros), lo que supone una reducción del 7,8% con respecto a los 2.171 millones de dólares (1.933,7 millones de euros) del año anterior, debido a la presión sobre los precios, principalmente en Estados Unidos, y una situación de mercado menos favorable.

Las ventas totalizaron aproximadamente 44.790 automóviles, lo que representa un crecimiento interanual del 0,6% con respecto a los 44.511 automóviles del período comparable, impulsado por la expansión minorista y la combinación geográfica.

Entre otros hitos, Polestar ha comenzado las entregas a clientes del Polestar 5 y ha lanzado al mercado el Polestar 4, ampliando así la cartera de productos y reforzando su posición en el segmento D-SUV premium europeo.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha sido negativo, de 773 millones de dólares (688,5 millones de euros), una cifra superior en un 37,8% interanual a la también negativa de los nueve primeros meses del año anterior.

Este incremento se debe a los movimientos adversos del tipo de cambio en las actividades operativas, compensados por menores gastos y la no recurrencia de pérdidas de períodos anteriores relacionadas con la inversión de Polestar en la empresa conjunta en China.

"En un contexto de transformación histórica para la industria automotriz, estamos implementando una estrategia clara para construir un Polestar más ágil y resiliente. Aún queda trabajo por hacer, pero con nuestros nuevos productos y la expansión de nuestra red de concesionarios, estamos sentando las bases para un crecimiento rentable", ha afirmado el consejero delegado de Polestar, Michael Lohscheller.

En lo que se refiere al tercer trimestre, los ingresos se redujeron un 14,3%, mientras que las pérdidas se incrementaron un 10,4% interanual, debido a la presión de precios y una menor proporción de ventas del Polestar 3.