Polestar reelegirá a Michael Lohscheller como CEO en la junta de accionistas del 26 de junio

El consejero delegado de Polestar, Michael Lohscheller - POLESTAR

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Polestar aprobará en su junta general de accionistas, prevista para el próximo 26 de junio en Londres, la reelección de su consejero delegado, Michael Lohscheller, y de hasta otros siete consejeros de la compañía.

"El consejo de administración considera que cada uno de los consejeros sigue desempeñando sus funciones y responsabilidades con eficacia, demuestra compromiso con su cargo y continúa contribuyendo de manera significativa al éxito sostenible a largo plazo de la compañía", recoge el informe de puntos del día de Polestar.

Lohscheller, de nacionalidad alemana, fue elegido por la compañía en octubre de 2024 y tiene una larga experiencia en el sector automovilístico tras haber sido CEO de Opel desde 2017 a 2021 y haber trabajado en las firmas alemanas Volkswagen y Daimler.

Además, según se recoge en el informe de puntos de día, también se escogerá a las firmas PwC y a Öhrlings como auditoras de cuentas hasta la conclusión de la próxima junta general anual de la compañía en la que se presenten las cuentas.

La firma automovilístico registró unos 'números rojos' de 2.357 millones de dólares (1.998 millones de euros) en 2025, lo que supone un incremento del 15% respecto a 2024, y ha cerrado el primer trimestre de este año con pérdidas por importe de 383 millones de dólares (unos 325 millones de euros), el doble que en los tres primeros meses de 2025.