Porsche ingresa 17.230 millones de euros en el primer semestre, un 5,1% menos, y mantiene previsiones

Porsche - PORSCHE

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha facturado 17.230 millones de euros en la primera mitad de 2026, con una caída interanual del 5,1%, fruto de un descenso de las ventas del 16,5%, hasta quedarse en 122.306 unidades comercializadas.

Por su parte, el resultado operativo creció un 33,9% respecto al primer semestre de 2025, hasta llegar a 1.350 millones de euros. Las razones de este crecimiento son la gestión rigurosa de costes, precios y combinación de productos, así como la estrategia de valor sobre volumen.

"Durante los últimos seis meses, el equipo de Porsche ha trabajado intensamente y con gran disciplina en nuestra estrategia. Sin embargo, aún nos queda mucho trabajo por delante para posicionar a Porsche de forma sólida ante un futuro lleno de desafíos", ha afirmado el consejero delegado de Porsche, Michael Leiters.

En este contexto, las previsiones para el ejercicio completo se mantienen sin cambios y Porsche reafirma sus perspectivas para el ejercicio financiero de 2026, a pesar de "las persistentes y difíciles condiciones del mercado".

Así, prevé que la cifra de negocio se sitúe entre 35.000 y 36.000 millones de euros, con un margen operativo de entre el 5,5% y el 7,5%. Además, calcula que los vehículos eléctricos de batería (BEV) representan entre el 24% y el 26% de la cuota de mercado del total de sus ventas.

"Nuestra rigurosa gestión de costes y nuestra estrategia de valor sobre volumen están comenzando a tener efectos positivos, por lo que reafirmamos nuestra previsión para todo el año a pesar de un entorno de mercado que sigue siendo complejo", ha resumido la firma alemana.

Cabe recordar que, esta misma semana, Porsche ha alcanzado un acuerdo para poner en marcha el denominado 'Future Package', un plan estratégico que contempla inversiones por valor de 2.100 millones de euros en sus plantas alemanas de Zuffenhausen y Weissach hasta 2035, al tiempo que prevé una reducción de 5.000 puestos de trabajo mediante medidas no forzosas.