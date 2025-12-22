Porsche planea cerrar su propia red de recarga de vehículos eléctricos en China a partir de marzo

Archivo - Cargadores de Porsche - RURALKA - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Porsche planea cerrar su red propia de recarga para vehículos eléctricos en China, de aproximadamente 200 cargadores, previsiblemente a partir de marzo, según ha confirmado la compañía a medios locales.

No obstante, la empresa tiene previsto seguir trabajando con proveedores de recarga externos. "El ajuste sólo afecta a los escenarios de recarga premium de Porsche, mientras que otros escenarios de recarga seguirán funcionando como de costumbre. Nuestro compromiso con el mercado chino se mantiene sin cambios", ha explicado un portavoz, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Los otros cargadores incluyen los instalados en los concesionarios de Porsche, y en hoteles y clubes de golf, según el comunicado. Las estaciones de carga de terceros seguirán estando disponibles.

Porsche se enfrenta a retos en múltiples frentes. Sus ventas en China cayeron un 26% en los nueve primeros meses debido a la debilidad de la economía, que afectó al consumo, y a que las marcas nacionales siguieron ganando cuota de mercado a las marcas tradicionales. La empresa ha recortado sus previsiones varias veces este año tras retrasar la introducción de nuevos vehículos eléctricos y sus acciones han caído más de un 20% este año.

La revista alemana Focus informó en noviembre de que Porsche está considerando la posibilidad de retirarse gradualmente del país.