Porsche recorta un 22% su beneficio del primer trimestre, hasta casi los 400 millones de euros

Archivo - Porsche recorta un 22% su beneficio del primer trimestre has casi los 400 millones de euros - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos deportivos Porsche AG logró en el primer trimestre de 2026 un beneficio atribuible a sus accionistas de 399 millones de euros, que supone una caída del 22,8% con respecto a los datos de hace un año, según el informe financiero publicado por la entidad alemana este miércoles.

Igualmente, la entidad germana ha reportado un beneficio operativo en los tres primeros meses del año valorado en 595 millones de euros, es decir, un 21,9% menos que los 762 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior.

Así, desde Porsche achacan a que "las incertidumbres geopolíticas y geoeconómicas, en particular las relacionadas con la guerra en Oriente Medio que comenzó durante el primer trimestre", mermaron en general la confianza en el sector y en particular en el segmento de lujo.

Del lado de la facturación, Porsche presentó un recorte del 5,2% en el primer cuarto del año tras revelar un volumen de negocio de 8.400 millones de euros pese a haber recortado sus entregas en un 15% en los primeros tres meses con tan solo 60.991 vehículos matriculados en todo el mundo, con los modelos Cayenne, Macan y 911 como los más vendidos.

LA CAÍDA DEL MERCADO DE LUJO EN CHINA MERMA A PORSCHE

La entidad alemana empeoró en el primer trimestre sus datos de ventas en todos sus mercados salvo en su mercado nacional, donde se anotó un total de 7.778 transacciones, un 3,8% más que hace un año. En el resto de Europa, Porsche consiguió matricular un total de 14.710 vehículos bajo su emblema, es decir, un 18,3% menos que hace un año.

Sin embargo, la compañía tuvo un fuerte desplome del 20% en sus comercializaciones en China tras vender 7.519 unidades. La compañía achaca a que el reciente impuesto al lujo en este mercado asiático impulsado desde julio de 2025, está afectando al segmento de lujo en el mercado chino y concretamente a la marca.

Del mismo modo, en el mercado norteamericano, Porsche entregó 18.344 unidades, siendo su mejor mercado a nivel mundial, aunque sus operaciones se disminuyeron un 11,4% en los tres primeros meses del año.

En el resto de mercado donde opera la marca, las ventas alcanzaron el volumen de las 12.640 unidades, lo que se corresponde con un 20% menos que a finales del primer trimestre de 2025.

Por último, la compañía añade que durante 2026 y en el resto de años van a seguir su plan de reestructuración de la compañía y mantener una compañía con fortelezas tanto financieramente como a nivel estratégico. Cabe recordar que la compañía alemana pospuso para 2035 su total desembarco a la electrificación.

"Para Porsche, 2026 se centra en la reestructuración. Mediante medidas claras, estamos logrando que el fabricante de autos deportivos sea más eficiente y ágil. Además, estamos alineando nuestra gama de productos de forma aún más coherente con los deseos de nuestros clientes", ha mostrado el consejero delegado Michael Leiters.