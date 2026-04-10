Porsche reduce un 15% sus entregas en el primer trimestre por la limitada disponibilidad de producto - PORSCHE

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Porsche AG ha registrado una caída del 15% en sus entregas mundiales durante el primer trimestre de 2026, con un total de 60.991 vehículos, frente a los 71.470 del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la limitada disponibilidad de producto y a cambios en su gama.

Según ha informado la compañía, este descenso se explica por el fin de la producción de los modelos 718 con motor de combustión, el fuerte impulso inicial del Macan totalmente eléctrico en 2025 y la retirada de incentivos fiscales para vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos.

Pese a la caída general, la firma alemana ha destacado el buen comportamiento de su modelo icónico 911, cuyas entregas crecieron un 22% interanual en los tres primeros meses del año, reflejando una demanda sólida en el segmento de deportivos.

El responsable de Ventas y Marketing de la compañía, Matthias Becker, ha señalado que los resultados se sitúan "en línea con las expectativas", subrayando que "la fuerte demanda del 911 y la elevada proporción de versiones de alta gama demuestran que el núcleo de la marca sigue siendo excepcionalmente sólido".

NORTEAMÉRICA, EL PRIMER MERCADO PARA PORSCHE

Por regiones, Norteamérica se mantuvo como el principal mercado, con 18.344 unidades entregadas, aunque un 11% por debajo del año anterior. En Alemania, las ventas crecieron un 4%, hasta 7.778 vehículos, mientras que en el resto de Europa cayeron un 18% tras comercializarse un total de 14.710 unidades.

En el caso de China, el descenso fue del 21%, hasta completar las 7.519 entregas, y la compañía manifiesta haberse visto afectada por un entorno de mercado más complejo, mientras que los mercados emergentes registraron una bajada del 20% tras realizar 12.640 operaciones.

En cuanto a modelos, el Cayenne fue el más demandado, con 19.183 unidades entregadas (-4%), seguido del Macan, cuyas ventas descendieron un 23% en un contexto de transición hacia la electrificación. De este segundo modelo, se entregaron un total de 18.209 unidades, de las cuales 10.130 correspondían a la versión con motor de combustión, cuya producción continuará hasta el verano de 2026, y 8.079 unidades a la variante 100% eléctrica.

Por su parte, el Panamera experimentó una caída del 42%, en parte por la introducción próxima de nuevas versiones específicas para el mercado chino. Porsche entregó 4.498 unidades del Panamera en el primer trimestre, lo que resultó en una brecha para la compañía durante el primer trimestre.

De cara a los próximos meses, la compañía centrará sus esfuerzos en el lanzamiento del Cayenne totalmente eléctrico, cuyas primeras entregas están previstas a partir del verano.

Becker ha asegurado que la empresa continuará aplicando su estrategia de "valor sobre volumen", ajustando la oferta a la demanda en un contexto marcado por la disponibilidad limitada de determinados modelos.