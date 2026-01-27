Powerdot concluyó el año 2025 con más de 11.500 puntos de recarga operativos en Europa - POWERDOT

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El operador de infraestructuras de recarga Powerdot terminó 2025 con 11.500 puntos de recarga operativos distribuidos en cerca de 2.300 localizaciones en seis países europeos.

A lo largo del año, la compañía desplegó 2.500 nuevos puntos, reforzando un modelo centrado en la recarga en destino, integrada en espacios habituales como centros comerciales, supermercados, hoteles o zonas de ocio de Europa.

"En 2025 hemos comprobado que la recarga eléctrica ya forma parte de la rutina diaria de muchos conductores en España. La extensión y fiabilidad de la red ha hecho posible que recargar el vehículo encaje con naturalidad en el día a día de las personas, sin necesidad de reorganizar su jornada", ha explicado la directora general de Powerdot en España, Laura Gonçalves.

Los datos de consumo refuerzan esta evolución. Desde 2023, el tamaño de la red se ha triplicado, mientras que la energía suministrada se ha multiplicado por cinco, lo que muestra un crecimiento del uso claramente superior al del propio despliegue.

La duración media de las sesiones se sitúa en 44 minutos, en línea con los tiempos habituales de estancia en entornos comerciales y coherente con el modelo de recarga en destino.

Este crecimiento se reflejó durante el verano de 2025, cuando el uso de la red experimentó un aumento del 61% respecto al mismo período del año anterior.

El crecimiento observado a lo largo de 2025 en el conjunto de los mercados europeos no se debió únicamente a la apertura de nuevas ubicaciones. Powerdot reforzó su red existente mediante la ampliación con puntos adicionales en 50 localizaciones ya operativas y la renovación de acuerdos en más de 100 emplazamientos, consolidando relaciones de largo recorrido con sus socios.

En paralelo, la compañía avanzó en la mejora de la experiencia de recarga y en su preparación tecnológica. En España, Powerdot ofrece ya 'Autocharge' a través de Miio y Chargemap, lo que permite iniciar la recarga de forma automática al conectar el vehículo, sin necesidad de aplicaciones ni tarjetas.

Esta misma funcionalidad fue lanzada por primera vez en Portugal, donde Powerdot se convirtió en el primer y único operador en ponerla en marcha junto a Miio.

A escala europea, la compañía ha desplegado 'Plug&Charge' en toda su red junto a Hubject, una tecnología también operativa en España que integra la autenticación y el pago directamente en el vehículo conforme a los estándares ISO.

POWERDOT EN ESPAÑA

En España, Powerdot cerró 2025 con más de 100 localizaciones activas y más de 1.600 puntos de recarga contratados. Durante el ejercicio se incorporaron 29 nuevas ubicaciones y más de 250 nuevos puntos, respaldados por una inversión de 8 millones de euros, que forman parte de los 26 millones previstos hasta 2027.

Este crecimiento incluyó la puesta en marcha de algunos de los mayores 'hubs' de la compañía en el país hasta la fecha, como el del centro comercial 'El Golf' en Talavera de la Reina, el parque comercial 'El Ganso' en Torrelavega y el centro comercial 'L'Aljub' en Elche (Alicante).