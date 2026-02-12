Powerdot nombra a Laura Gonçalves directora general para España y Portugal - POWERDOT

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Powerdot ha nombrado a Laura Gonçalves directora general para la región Iberia, con el objetivo de reforzar y consolidar su presencia en España y Portugal.

Después de tres años liderando el desarrollo de Powerdot en España, donde ha sido clave para el crecimiento de la empresa, Gonçalves ahora tiene la misión de supervisar las operaciones en ambos países, gestionándolos como una unidad para potenciar la eficiencia y fortalecer las relaciones entre ambos mercados. En su anterior rol, la compañía destaca su desempeño al triplicar "el tamaño de la red de recarga en España".

"Al unir España y Portugal bajo un mismo liderazgo, podemos aprovechar nuestra posición como el mayor operador independiente de recarga de la Península Ibérica para avanzar más rápido y con mayor eficacia. Gestionarlos como una sola región nos permitirá ser más ágiles, mejorar nuestras operaciones y ofrecer una experiencia de recarga más fluida para los conductores de vehículos eléctricos", asegura la nueva directora de Powerdot Iberia, Laura Gonçalves.

Igualmente, con este nombramiento, el cofundador de Powerdot y director general de Portugal, José Sacadura, asumirá el cargo de director de desarrollo. En su nuevo rol, José se centrará en establecer nuevas alianzas comerciales con las principales marcas automovilísticas de Europa.

"Este cambio refleja la madurez de nuestra operación en la Península Ibérica y las nuevas metas que tenemos. Laura ha liderado de forma ejemplar el crecimiento en España, y ahora me enfocaré en la parte estratégica con nuestros socios en el sector automovilístico. La experiencia de recarga es fundamental para la transición a los vehículos eléctricos", ha mostrado Sacadura.

"Contar con la experiencia de ambos en nuestro equipo representa una gran oportunidad para seguir avanzando. La capacidad de José para establecer alianzas duraderas será esencial en la siguiente fase de crecimiento. Al mismo tiempo, el liderazgo de Laura en Iberia será clave para aprovechar economías de escala, seguir expandiendo nuestra presencia y mejorar la experiencia de nuestros usuarios en toda la región", ha concluido el director ejecutivo de Powerdot, Luís Santiago Pinto.