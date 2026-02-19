El PP pide adaptar los ritmos de la regulación del sector automovilístico a la demanda y la tecnología

Archivo - El vicesecretario de Economía y Desarollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, en una foto de archivo - JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 - Archivo

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha reclamado adaptar los objetivos de emisiones y las regulaciones en torno al sector automovilístico a un ritmo que sea realista y que se adapte a la demanda, la infraestructura y la tecnología existentes en el mercado europeo actual.

Para uno de los responsables económicos del PP, Europa ha "desconcertado" en los últimos años al sector, al introducir una serie de objetivos y metas que "lejos de crear certidumbre" han creado incertidumbre. "Son metas ambiciosas con el único deseo de imponer una visión lejos de la demanda, la tecnología y la infraestructura existentes", ha argumentado.

"No es que no compartamos el objetivo de descarbonizar el ecosistema industrial, pero debemos hacerlo a un ritmo y unos objetivos que sean realistas. No podemos llevar a cabo una descarbonización sin entender que tenemos otro ritmo", ha resumido Nadal durante su participación en el VI Foro Anfac, celebrado este jueves en Madrid.

Por todo ello, Nadal ha pedido "máximo diálogo" con el sector automovilístico para que la estrategia regulatoria se adapte a la tecnología existente y al ritmo de demanda. "Creemos que hay más soluciones tecnológicas y, si la demanda no está ahí, hay que ajustar los ritmos", ha insistido.

En este sentido, si bien ha afirmado que la flexibilización acordada el pasado diciembre por parte de la Unión Europea es "la dirección estratégica" que se debe seguir, ha recordado que las reglas "no están escritas en piedra", por lo que desde el PP están a favor de su modificación en caso de ser necesario.

ENERGÍA, COMPETENCIA Y VEHÍCULOS COMERCIALES, LOS PRINCIPALES EJES

Asimismo, en el ámbito comercial, el Partido Popular apuesta por encontrar oportunidades de exportación para España en un campo de juego que resulte "equivalente". En este sentido, ha manifestado que están "vigilantes" para que la industria no esté en desventaja frente a otros competidores que tiene "otras reglas de juego".

De igual modo, Nadal ha adelantado que, en caso de que el PP llegue al Gobierno de España, se apostará por una política de reindustrialización que ponga la energía como eje central. "El precio de la energía es un factor determinante para lograr una industria competitiva", ha señalado, para añadir que esto generará que se desarrolle aún más la industria del coche eléctrico en el continente europeo, y "específicamente" en España.

Sobre los vehículos comerciales, de los que España es "un gran productor", Nadal ha compartido que desde el PP también son partidarios de darles "un tratamiento concreto" por sus características propias e introducir igualmente sus propias flexibilidades.

"Desde la dirección nacional del PP, así como desde las comunidades autónomas gobernadas por nuestros presidentes, tenéis todo el apoyo para adaptar el ritmo a la realidad e introducir la flexibilidad necesaria con la que elevar la industria española, una de las espinas dorsales de nuestra economía, a una senda de crecimiento", ha concluido.