El precio medio de los turismos usados baja un 4,3% en 2025, el primer descenso interanual desde 2019

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de un vehículo de ocasión se situó en una media de 19.350 euros en 2025, lo que supone un descenso del 4,3% en comparación con el año anterior y el primer descenso interanual desde 2019, según el último barómetro de vehículos de ocasión de Coches.com y Ganvam.

El aumento del precio de los coches usados entre 2019 y 2025 fue del 29,9%, diez puntos porcentuales más que el IPC, que creció un 20,9% en este periodo según datos del INE. Este encarecimiento de los coches usados es menor que el registrado en los coches nuevos en el mismo periodo (un 45%, según datos del mismo barómetro).

"En el comienzo de 2026 el año ha arrancado con un descenso, a pesar de que los precios medios acompañan. La incertidumbre de qué ocurría con las ayudas a la compra de coches nuevos ha retrasado el cambio de vehículo en muchos casos, incluso el vehículo de ocasión", ha explicado el consejero delegado de Coches.com, Carlos Blanco.

LOS COCHES MÁS VIEJOS, CADA VEZ MÁS CAROS

El comportamiento de los precios de los coches de ocasión ha sido realmente dispar. Mientras el coche joven, matriculado hace menos de tres años, ha bajado sus precios medios (con caídas del 6%), los más antiguos suben con fuerza.

Por otra parte, los vehículos de más de 10 años prosiguen su escalada de precios. Suponen más del 57% de los cambios de titularidad. "Se da la paradoja de que las políticas de achatarramiento han reducido la oferta de estos vehículos, que son los únicos a los que muchas familias y autónomos pueden optar", señala Carlos Blanco.

Por tipos de propulsión, los vehículos diésel significaban un 60,8% del mercado de coches nuevos en España, uno de los mayores porcentajes de Europa. Si en 2019 casi dos de cada tres vehículos de ocasión anunciados tenía motor diésel, ahora suponen menos de un tercio de la oferta.

Asimismo, si bien los vehículos de gasolina empezaron la década aumentado la oferta, esta empieza también a decaer. Son los vehículos electrificados los que están adquiriendo más presencia en portales especializados como Coches.com. La oferta de enchufables (PHEV y 100% eléctricos) alcanza ya el 10%.

Los precios de eléctricos e híbridos enchufables han bajado en el últmo ejercicio, empujados por la llegada de nuevos modelos, con caídas interanuales del 11,34% y 19,38%, respectivamente.

En el análisis por Comunidades Autónomas hay lugares donde hay precios medios más bajos que hace un año. Destacan en este sentido Baleares, Navarra o País Vasco. Los precios más bajos, sin embargo, se encuentran en Canarias y Madrid, la región que es la gran dinamizadora del mercado de coche de ocasión. En el polo opuesto, es Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana donde más se encarecen, junto a Extremadura.