Los precios de los coches usados seguirán siendo altos en 2026, con la excepción de los eléctricos

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los precios de los coches usados seguirán siendo relativamente altos en 2026, en un contexto marcado por la crisis de los microchips y los efectos de la escasez de vehículos seminuevos, aunque el incremento se mantendrá "a raya" en el mercado de coches eléctricos.

Estas son algunas de las conclusiones que extrae CarVertical, empresa especializada en el sector del automóvil, sobre la situación del mercado europeo de coches de segunda mano, en el que no hay indicios de que los precios de los vehículos vayan a bajar.

Entre otros, CarVertical cree que esta situación de precios tiene la raíz en la pandemia mundial, con los cierres de fábricas y la crisis de los microchips, que llevaron a que entre 2020 y 2023 se fabricaron menos vehículos en todo el mundo.

"El mercado de segunda mano sufre cada vez más los efectos de la escasez de vehículos seminuevos, por lo que los precios de los coches usados siguen siendo relativamente altos", resume la firma.

"En la actualidad, el valor de un coche de entre tres y seis años cae mucho más lentamente que hace unos años. El mercado del vehículo usado mantiene los precios altos y no hay razones para prever una bajada próxima", ha apuntado el experto de CarVertical, Matas Buzelis.

BUENAS NOTICIAS PARA LOS COMPRADORES DE ELÉCTRICOS DE SEGUNDA MANO

No obstante, la oferta de vehículos eléctricos de segunda mano crece año tras año, tendencia que se acelerará en 2026. El auge de los modelos eléctricos que empezó en 2020 pronto reconfigurará el mercado del vehículo usado. En este contexto, a raíz de esta abundante oferta, se espera que los precios bajen.

"Cada año se fabrican más vehículos eléctricos, y todos ellos acabarán en el mercado de segunda mano. Esta es la razón por la que son cada vez más asequibles", ha argumentado Buzelis.

La creciente oferta de coches eléctricos chinos también contribuye a mantener los precios a raya. Sin embargo, aún es pronto para evaluar la demanda de los modelos chinos, puesto que se deprecian más rápido que las opciones de los fabricantes europeos conocidos. Cuanto más rápido se devalúen los vehículos eléctricos chinos, más probabilidades habrá de que los compradores opten por otras marcas.