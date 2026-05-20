La prima media del seguro de coche baja un 4,3% interanual en abril, hasta los 399 euros, según Check24 - CHECK24

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La prima media del seguro de coche se situó en 399 euros en abril de 2026, lo que supone un descenso del 4,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando alcanzó los 417 euros, según datos del comparador Check24.

De este modo, contratar un seguro de automóvil en abril resultó 18 euros más barato que en marzo de 2025, de acuerdo con el análisis realizado por la compañía a partir de pólizas contratadas a través de su plataforma.

No obstante, esta cifra supone un ligero repunte respecto al mes anterior, ya que en marzo la prima media se situó en 395 euros. De esta manera, contratar un seguro de coche en abril fue 4 euros más caro que hacerlo en marzo, lo que representa una subida mensual del 1%.

El estudio tiene en cuenta seguros a terceros, terceros ampliado y todo riesgo -con y sin franquicia- y refleja que, por séptimo mes consecutivo, la prima media se mantiene por debajo de los 400 euros.

"Los datos de abril muestran una doble lectura: un ligero repunte mensual, pero también una caída clara frente al mismo mes del año anterior. Para los conductores, esto confirma la importancia de revisar la póliza antes de renovar y comparar precios y coberturas, porque las diferencias entre aseguradoras pueden ser relevantes", afirma el consejero delegado de Check24 España, Timm Sprenger.