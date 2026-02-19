La prima media del seguro del coche sube un 1% al inicio de 2026, hasta 394 euros, según Check24

La prima media de seguros de coche en España sube un 1% al inicio del 2026, a 394 euros, según Check24 - ARCHIVO

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la prima de riesgo del seguro de coche en enero se situó en los 394 euros mensuales, lo que representa un 1% más que en el mismo mes de 2024, según los datos del comparador de seguros Check24.

Así, contratar un seguro de coche en enero de 2026 resultó 4 euros más caro que hacerlo en el mismo mes del año anterior, aunque la prima acumula ya cuatro meses consecutivos por debajo de la barrera de los 400 euros.

"En Check24 comenzamos el año siguiendo muy de cerca la evolución de la prima media del seguro de coche y observamos cómo enero mantiene una tendencia estable, con un ligero descenso respecto a diciembre, situándose de nuevo por debajo de los 400 euros", ha explicado el consejero delegado de Check24, Timm Sprenger.

El pico del año se situó en el mes de julio, cuando la prima media llegó a los 428 euros y, desde entonces, los precios han seguido una senda descendente hasta este ligero repunte de enero.