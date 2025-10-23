Primera jornada de huelga en Mahle en Motilla del Palancar logra seguimiento del 100%, según sindicatos

CUENCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han afirmado que la primera convocatoria de huelga en la planta de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) está teniendo un seguimiento "prácticamente del cien por cien", asegurando que "solo seis personas trabajadoras han entrado en la fábrica en los dos primeros turnos, el de noche y el de mañana", mientras que la movilización a las puertas de la factoría está siendo "masiva". Este paro coincide, además, con una nueva reunión de la mesa negociadora.

El secretario general de Industria de CCOO en Cuenca, Pedro Lucas, ha recordado que el objetivo es "reducir y minimizar el ERE en cuanto al número de despidos y eso la empresa no lo tiene en mente", según han informado ambos sindicatos en una nota de prensa conjunta.

"Aquí hay personas trabajadoras que se han metido en un proyecto de vida y se van a quedar con una mano delante y otra detrás porque la empresa les ha engañado", ha lamentado Lucas, y por eso cree que Mahle "debe afrontar las consecuencias".

Sobre las indemnizaciones que la empresa está ofreciendo, el representante de CCOO ha tachado de "insulto" que se hable de 23 días por año cuando la empresa "tiene buenos números a nivel de grupo y tiene que asumir las cuantías que pedimos".

Lucas ha finalizado advirtiendo de que "el ERE no acaba el día 30" y que ambos sindicatos van a dar la cara haya acuerdo o no.

De su lado, Jesús Laín, en representación de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, ha señalado que este jueves se está viviendo un día histórico en la comarca de Motilla de Palancar, "un día histórico pero no por ello menos triste".

Ha apuntado que los trabajadores y trabajadoras de Mahle, así como aquellos de otras factorías que se han sumado a la protesta, se están movilizando "por la avaricia de aquellos que han venido a exportar beneficios y a importar despidos desde Alemania".

El representante de UGT no entiende que una empresa que era "muy rentable" y con garantías de futuro "quiera romper el proyecto de vida de 550 familias", añadiendo que no es de justicia la actuación de Mahle en Motilla del Palancar y Paterna, "donde parece que se están riendo de la gente ofreciendo una indemnización de 23 días por año trabajado".

Desde UGT FICA apuestan por "intentar buscar soluciones a través de medidas menos traumáticas como un ERTE, en lugar de un expediente de regulación de empleo". Jesús Laín ha afirmado que "la fuerza que hoy nos están dando los compañeros y compañeras a través de esta concentración --donde se han reunido más de 500 personas-- la vamos a emplear a fondo en la mesa de negociación".