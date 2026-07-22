La producción de coches en España cae casi un 2% hasta junio y roza los 1,2 millones de vehículos

Archivo - Producción de un vehículo de Volkswagen - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La producción de vehículos en las fábricas españolas de automóviles ha descendido un 1,7% en los primeros seis meses del año hasta los 1,19 millones de unidades, un retroceso que responde "a los ajustes de las producción para incorporar los nuevos modelos electrificados y la menor demanda del mercado europeo", según explica la patronal de fabricantes, Anfac.

En el caso de los turismos, su producción cayó un 2,4%, hasta las 952.056 unidades en el primer semestre, mientras que los vehículos comerciales e industriales muestran una leve mejoría, con una subida del 0,8% y 247.486 unidades configuradas en los primeros seis meses del año.

En el mes de junio, la fabricación de vehículos descendió un 4,9%, con 205.142 unidades desarrolladas, de las cuales 163.308 unidades fueron turismos (-4,3% menos) y 41.834 uidades vehículos comerciales e industriales (-7,2%).

"Las fábricas españolas están en plena transformación de sus líneas de producción para fabricar los nuevos modelos electrificados. Es un proceso exigente, que explica ajustes puntuales como los de este mes, pero que es también la mejor garantía de futuro par a nuestra industria. En este sentido, mantener costes energéticos competitivos, apoyar la innovación y dar certidumbre regulatoria es imprescindible para que la producción siga anclada en nuestro país", ha mostrado el director general de Anfac, José López-Tafall.

LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS CAE UN 4%

En el intervalo de enero a junio, 523.863 vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) se han fabricado en plantas españolas, un 12,7% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un 43,7% de la cuota de fabricación.

Sin embargo, en lo que se refiere a vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables), se han configurado 113,144 unidades, lo que se corresponde con un descenso del 4% y una cuota del 9,4%.

Por tecnologías, la producción de eléctricos avanza un 1,1% en los primeros seis meses con 56.767 unidades, mientras los híbridos enchufables caen un 8,6%, con 56.377 unidades.

LAS EXPORTACIONES CAEN UN 3,3%

En cuanto a las exportaciones, la patronal detalla que se ha registrado un descenso del 3,3% en los primeros seis meses del año con un millón de unidades enviadas a mercados externos --el 85% de los vehículos fabricados en España--.

En cuanto a junio, se contabilizó una bajada del 9,6% respecto al mismo mes del año anterior, con 165.755 vehículos enviados fuera de España.

Por destinos, Europa concentró una vez más la mayor parte de los vehículos exportados, con un 91,9% de cuota (0,7 puntos porcentuales menos que en junio de 2025). En el 'top 3', Francia encabezó el ranking con 30.044 unidades , pese a un descenso del 10,9% en el mes. Le siguió Alemania , con 29.728 unidades (-0,1%), y en tercer lugar el Reino Unido, con 20.206 unidades , un 20,8% menos.

En la clasificación de los diez principales destinos, solo Polonia (6.108 unidades, +39,5%), Bélgica (3.325 unidades, +5,3%) y Austria (4.160 unidades, +2,3%) cerraron el mes en positivo. En el lado contrario, el mayor retroceso lo protagonizó Turquía, con un 34,8% menos que en junio de 2025.