Archivo - Coches durante el acto de inicio oficial de la producción del Leapmotor B10 en la planta de Stellantis, Figueruelas. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción de vehículos en España alcanzó los 1,86 millones unidades entre enero y octubre de 2026, lo que supone un descenso del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Este retroceso acumulado se ha visto condicionado por la evolución registrada en octubre, cuando las fábricas españolas ensamblaron 188.058 vehículos, un 10,9% menos que en el mismo mes de 2025. La caída responde, según Anfac, a ajustes puntuales en los ritmos de fabricación de algunas plantas, vinculados a la evolución del mercado y a distintas circunstancias operativas.

Por tipología, la producción acumulada de turismos y vehículos comerciales e industriales se vio afectada por la evolución del último mes, en el que se fabricaron 145.669 turismos, un 12,1% menos, y 42.389 vehículos comerciales e industriales, un 6,5% menos que en octubre del ejercicio anterior.

LA PRODUCCIÓN DE ELECTRIFICADOS CRECE UN 27%

En cuanto a las fuentes de energía, los vehículos alternativos, que incluyen gas natural, GLP, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos, alcanzaron las 852.652 unidades producidas entre enero y octubre, un 16,2% más que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra representa el 45,8% de la fabricación total.

No obstante, destaca el comportamiento de los vehículos electrificados, cuya producción acumulada ascendió a 240.697 unidades, un 27% más que en los diez primeros meses del año pasado. Estos modelos representaron el 12,9% del total fabricado, tres puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

Solo en octubre se produjeron 45.365 vehículos electrificados, un 169,2% más que un año antes, alcanzando una cuota del 24,1% de la producción mensual. De este modo, uno de cada cuatro vehículos fabricados en España durante el mes fue electrificado.

Anfac atribuye este incremento a la entrada en producción de nuevos modelos electrificados y al aumento de la demanda de este tipo de vehículos. La mayor parte de estas unidades correspondió a eléctricos puros, que representaron el 19,6% de la fabricación total de octubre.

LAS EXPORTACIONES BAJAN UN 3,1% HASTA OCTUBRE

Por su parte, las exportaciones de vehículos fabricados en España sumaron 1,58 millones unidades entre enero y octubre, lo que representa un descenso del 3,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En octubre, los envíos al exterior alcanzaron los 160.834 vehículos, un 9,9% menos que en el mismo mes de 2025.

Europa concentró el 92,3% de las exportaciones acumuladas en los diez primeros meses del año, cuatro décimas menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En el dato mensual, el continente elevó su participación hasta el 92,9%, 1,1 puntos porcentuales más que en octubre de 2025.

Alemania, Francia y Reino Unido se mantuvieron como los principales destinos europeos de los vehículos españoles en octubre, seguidos de Italia y Turquía. Entre los mercados con mayores incrementos destacaron Dinamarca, con un avance del 93,4%, y Países Bajos, con un 28,1%. Por el contrario, las exportaciones a Turquía retrocedieron un 51,1% y las dirigidas a Polonia, un 14,9%.

ANFAC RECLAMA ESTABILIDAD EN LAS AYUDAS A LA COMPRA

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha señalado que los ajustes puntuales registrados en algunas plantas durante octubre deben interpretarse en el contexto de la evolución del mercado y de las circunstancias operativas de las fábricas.

Igualmente, ha destacado el avance de la producción electrificada, que ya representa "uno de cada cuatro vehículos fabricados en España en el último mes", aunque ha advertido de que el volumen total de fabricación continúa lejos de los niveles de 2019 y de los objetivos de recuperación del sector.

En este sentido, ha subrayado que la actividad de las fábricas necesita una demanda que acompañe el esfuerzo de los fabricantes y que el avance de la electrificación sea compatible con la realidad del mercado y de la producción.

Para ello, ha considerado fundamental que las decisiones políticas garanticen estabilidad y continuidad en las ayudas a la compra tal y como esta demandando el sector.