Archivo - Los puntos de recarga eléctrica para coches alcanzan el número 52.985 unidades operativas, según Aedive - AEDIVE - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España alcanza un total de 52.985 puntos operativos a fecha de 1 de marzo de 2026, un 6% más, según los datos de Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) recogidos del conjunto de operadores (CPOs) nacionales de recarga.

Esta cifra representa un crecimiento del 5,97% respecto el volumen registrado a 31 de diciembre de 2025, según la asociación.

Las infraestructuras de recarga pública ultrarrápida que están por encima de los 350 kW han aumentado un 13,75%, hasta los 844 accesos operativos, y los que van de 150 a 350 kW han crecido un 5,82% hasta las 3.382 unidades. Asimismo, los puntos de carga rápida (de 50 a 150 kW) han ascendido un 10,12% hasta el 1 de marzo de 2026, hasta las 11.016 instalaciones.

No obstante, los cargadores mayoritarios en España siguen siendo los denominados comúnmente como 'lentos', es decir, aquellos que tienen capacidad máxima de hasta 22 kW y que disponen de corriente alterna en lugar con corriente continúa como los anteriores.

En desglose, en España hay 31.401 cargadores que tienen potencia entre 7,4 kW y 22 kW (+5,5%), los cuales también son los más recomendables para el uso diario del vehículo eléctrico y conservar la propia batería.

También crecieron un 13% las unidades de 22 kW hasta los 2.027 cargadores y han bajado un 5% las de hasta 7,4 kW a las 3.532 ubicaciones, las cuales se han elevado a otras potencias superiores.

En este escenario del comienzo del año, el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, ha puesto en valor el despliegue de los puntos de recarga de alta potencia como "las infraestructuras que ofrecen una experiencia de usuario similar a la combustión".

Además, señala que "ahora toca potenciar la recarga en corriente alterna, de baja potencia, en entornos urbanos y periurbanos, con el objetivo de que la movilidad eléctrica avance aún más".

Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía se mantienen como las tres regiones con el mayor volumen de puntos de recarga con 10.012, 8.091 y 7.191 ubicaciones de recarga, respectivamente. Entre las tres acumulan el 48% del total de las infraestructuras.