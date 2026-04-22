RACE registra más de 19.600 incidencias en carretera en Semana Santa y alerta del peso de las averías - RACE

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Automóvil Club de España ha registrado más de 19.600 incidencias en carretera durante la pasada Semana Santa, en un contexto marcado por el aumento de los desplazamientos y la elevada exposición al riesgo en la red viaria.

Según el barómetro de averías elaborado por la organización, las incidencias mecánicas continúan siendo el principal motivo de asistencia, muy por encima de los accidentes de tráfico, lo que pone de relieve la importancia del mantenimiento del vehículo, especialmente en periodos de alta movilidad.

En concreto, las averías de motor concentraron el 36,3% de las intervenciones, seguidas de los problemas en neumáticos (30,7%) y fallos de batería (25,2%). En conjunto, estos tres factores representaron el 92,1% de las asistencias en carretera durante este periodo.

Por detrás, se situaron los accidentes de tráfico, con un 5,1% del total, y las averías en la bomba o sistema de inyección diésel, con un 2,8%.

EL MANTENIMIENTO, CLAVE PARA EVITAR INCIDENCIAS

El informe subraya que las averías constituyen el principal riesgo al que se enfrentan los conductores, con un impacto añadido debido a que no suelen estar cubiertas en su totalidad por los seguros tradicionales, lo que incrementa el coste para los usuarios.

El RACE advierte además de que el envejecimiento del parque automovilístico en España, con una media de 14,6 años según datos de la patronal de fabricantes Anfac, contribuye a elevar el número de incidencias, especialmente en vehículos con menor nivel de mantenimiento.

A ello se suma el deterioro del firme en algunas vías tras los episodios de lluvias intensas registrados en invierno, que han favorecido la aparición de baches y otros desperfectos.

En materia de seguridad vial, el análisis vuelve a situar a las carreteras convencionales como el entorno más peligroso, al concentrar la mayoría de los accidentes mortales, una tendencia que se mantiene en los estudios impulsados por la Fundación RACE.

Ante esta situación, la organización insiste en la necesidad de reforzar las actuaciones en infraestructuras, señalización y concienciación, así como en la importancia de revisar el estado del vehículo antes de viajar, prestando especial atención a elementos como los neumáticos, la batería o el motor.