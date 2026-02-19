Recasens (Anfac) defiende el vehículo eléctrico para no perder "400.000 coches al año en España"

Archivo - El presidente de ANFAC, Josep María Recasens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac), Josep María Recasens, ha calificado al vehículo eléctrico como el "unico vector" capaz de impulsar la competitividad tecnológica e industrial de la automoción europea en la presente década.

"Estamos perdiendo 400.000 coches de producción en España año tras año. Esto significa una planta cerrada al año. Si no participamos de estas tecnologías no vamos a ser competitivos", ha asegurado Recasens en la celebración del 'VI Foro Anfac' celebrado este jueves en Madrid.

Josep María Recasens definió el año 2025 para la automoción española como "una de cal y otra de arena", y defendió el crecimiento del 12% en las ventas de vehículos gracias al efecto dana, "que no podemos negar".

Igualmente, catalogó como buena señal del mercado el crecimiento del 76% en ventas de vehículos eléctricos --los cuales superaron las 100.000 unidades en 2025-- y los dobles dígitos en la suma de entregas en vehículos eléctrificados.

No obstante, volvió a aludir a la pérdida de un 4% en la producción de vehículos en España fruto de que "tanto en Europa como en España se están vendiendo menos coches que en la era precovid".

UN 'AUTOMOTIVE PACKAGE' PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EUROPEA

El dirigente de Anfac ha recalcado que Europa necesita poner en marcha políticas industriales para impulsar la competitividad europea, pero sobre todo "el made in Europe'", con el compromiso de la industria para seguir reduciendo las emisiones de CO2, pereguir la neutralidad tecnológica, reforzar el producto local e impulsar la tecnología.

Recasens ha pedido que "en breve", Europa anuncie un 'automotive package' que sirva como promotor de aceleración de la industria europea y como protección ante la llegada de las marcas chinas al sector.

PLAN AUTO+ CON 400 MILLONES DE EUROS

Igualmente, durante su ponencia, ha defendido la puesta en marcha de España del nuevo 'Plan Auto+' en España con 400 millones de euros para la compra de vehículos electrificados y con un incentivo mayor para aquellos producidos tanto en España como en la Unión Europea, hasta llegar a los 4.500 por unidad adquirida.

Un plan que para Recasens "planifica, incentiva y regula", y que por primera vez ha unido a "todos los actores del sector".

Abundando en ello, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, puso en valor el nuevo 'Plan Auto+' por su compromiso con "la lucha contra el cambio climático y el impulso de la cadena de valor industrial en España".

Igualmente, enfatizó el aumento de los puntos de recarga públicos en España, que se incrementaron en un 37% sobre 2024, y pronosticó un buen año para la automoción en el país gracias a las próximas medidas de la Comisión Europea.

"Espero y deseo que este año aumenten la producción y las ventas y que Europa se anime a partir también de medidas de la Comisión Europea para fortalecer nuestro mercado", sustuvo Hereu.

Por último, el responsable de Industria expresó que su Ministerio editó esta semana la resolución provisional del Perte del vehículo eléctrico y conectado en su cuarta edición, valorada en 134 millones de euros.

"Esta semana son 134 millones que van a empresas, muchas de ellas de componentes, para ayudar a la transformación productiva, que es un elemento para nosotros fundamental. Con esta cifra, son 2.355 millones de euros para la transformación productiva" ha concluido el ministro.