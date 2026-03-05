Recasens (Anfac) pide a Europa una "regulación racional" para evitar el estancamiento del motor

Archivo - El presidente de Anfac, Josep María Recasens - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal de fabricantes (Anfac), Josep María Recasens, ha pedido que desde Europa se trabaje en una regulación "racional y acompasada" a los tiempos de la industria de la automoción y crear en el futuro un "mercado doméstico fuerte".

"Necesitamos un mercado europeo doméstico fuerte para poder competir con mercados que son mucho más grandes que nosotros como Estados Unidos o China. A día de hoy en China, de forma combinada se venden más coches que si sumamos Europa y Estados Unidos juntos. Y esto es una debilidad desde el punto de vista de escala y competencia", ha reiterado.

En este sentido, ha lamentado que en Renault, uno de cada cuatro ingenieros está dedicado a adaptar los vehículos a las nuevas reglamentaciones. "No podemos dedicar tanto dinero a la reglamentación, dinero que podríamos estar utilizando para innovar y ser más competitivos", ha indicado el también director general de Renault Group Iberia.

En este contexto, Josep María Recasens ha expresado que en términos de producción, Europa se encuentra "estancada", ya que desde los últimos cinco años las fábricas europeas han perdido hasta 4 millones de vehículos y en el caso de España, hasta 400.000 coches de producción española en comparación con las cifras precovid del sector (2019).

En cuanto al mercado español, el máximo responsable de Anfac ha expresado que el mercado nacional ha recuperado 800.000 matriculaciones, pero que todavía está lejos de los niveles de precovid.

"Esto no va de vender coches. Esto nos va de dónde se van a conducir estos coches, de dónde se van a fabricar estos 15-17 millones de coches que se están vendiendo en Europa", ha afirmado.

Por ello, también ha dicho que Europa debe apoyar la electrificación y ha indicado que en España, ya representa el 20% de las ventas totales del mercado, pese a que ello pueda generar inestabilidades en el sector. "Nadie dijo que tendríamos un mercado 100% electrificado en cinco años, pero esto es una maratón", ha subrayado.

"Lo que vamos a hacer todos los constructores europeos es defender este sector automóvil europeo porque a nadie se le puede escapar gran parte del progreso y del bienestar social que ha creado en Europa la industria de la automoción", ha concluido.