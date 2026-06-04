La red pública de recarga supera los 56.000 puntos y mejora el despliegue de carga ultrarrápida

Archivo - La red pública de recarga supera los 56.000 puntos en España y mejora el despliegue de carga ultrrápida - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España alcanzó los 56.181 puntos operativos a 1 de junio de 2026, lo que supone un incremento del 12,36% respecto a los registrados al cierre de 2025, según los datos recopilados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, Aedive, a partir de la información facilitada por los operadores nacionales de recarga.

La evolución de los primeros meses del año confirma además el avance sostenido de la red de alta potencia, considerada clave para impulsar la movilidad eléctrica y facilitar los desplazamientos de larga distancia, según destaca la organización.

En concreto, los puntos de recarga ultrarrápida --más de 350 kilovatios (kW)-- registraron un crecimiento del 16,4% desde comienzos de año pasando de 742 a 864 enclaves operativos, mientras que las infraestructuras con potencias comprendidas entre 150 y 350 kW aumentaron un 24% (pasando de 3.196 a 3.965 accesos disponibles).

Por su parte, los puntos de carga rápida de entre 50 y 150 kW experimentaron un incremento del 21% con un aumento en más de 2.000 puntos en los primeros seis meses del año hasta localizarse 12.103 terminales de recarga accesibles.

En cambio, los puntos más numerosos siguen siendo los de corriente alterna entre 7,5 kW y 22 kW --los más recomendables para el día a día con el fin de hacer recargas óptimas para la salud de la batería y permitir un consumo diario--, con 33.369 terminales y un crecimiento del 12,1% hasta junio.

En este sentido, el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, señala que el crecimiento sostenido de los puntos de recarga de alta potencia "está configurando una red pública capaz de responder a las necesidades actuales de los conductores y de acompañar el aumento de las matriculaciones de vehículos eléctricos, ofreciendo una experiencia de uso cada vez más equiparable a la de los vehículos de combustión".

No obstante, el responsable de la asociación considera que el desarrollo de la infraestructura debe seguir avanzando de forma equilibrada. Por ello, subraya la importancia de reforzar el despliegue de puntos de recarga en corriente alterna en entornos urbanos y periurbanos, donde la mayor parte de los usuarios realizan las recargas habituales de sus vehículos.

CATALUÑA, MADRID, ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA, EL 60% DE LA RED

Por comunidades autónomas, Cataluña (10.472), Madrid (8.455), Andalucía (7.688) y Comunidad Valenciana (6.442) continúan liderando el despliegue de infraestructuras de recarga en España. Entre las cuatro regiones concentran cerca del 60% del total de puntos de acceso público disponibles en el país.

Además, todas ellas han reportado un avance superior al 11% en lo que va de año, en especial, Cataluña o Madrid que han aumentado sus terminales en 18,6% y 15%, respectivamente.