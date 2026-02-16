Archivo - Rehatrans consiguió una facturación de 10,5 millones en 2025, un 22% más al transformar 850 unidades - REHATRANS - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía española dedicada en la adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida (PMR), Rehatrans, concluyó el ejercicio 2025 con una facturación de 10,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 22% respecto al año anterior.

A lo largo del ejercicio, la compañía transformó 850 vehículos, un 30% más que en 2024, unos datos que según la compañía "confirman la solidez del modelo de negocio y su capacidad para crecer de forma sostenida en un sector estratégico, con un claro impacto económico y social".

SALTO INDUSTRIAL EN 2025

La compañía con sede en la localidad madrileña de Getafe finalizó el último año una inversión estratégica de un millón de euros destinada a modernizar sus instalaciones y ampliar su capacidad operativa.

Así, ha pasado de contar con 4.000 metros cuadrados a disponer de 20.000 metros cuadrados, convirtiendo su planta en "una de las mayores de Europa en el ámbito de los vehículos adaptados para PMR", según reporta la empresa.

El director general, Óscar Soriano, ha destacado que 2025 ha sido "un año histórico" para la empresa, marcado por el paso "de taller a fábrica" y por la implicación de toda la plantilla en el proceso de transformación.

"Estamos muy contentos, y agradecidos a todo el equipo, por el trabajo realizado en 2025. Ha sido un año histórico por tantos cambios y tantas mejoras que pusimos en marcha para beneficio de la empresa, de nuestros trabajadores y de nuestros clientes", ha expresado Soriano.

PREVISIONES PARA 2026: 1.100 UNIDADES TRANSFORMADAS

Gracias a esta nueva estructura, Rehatrans prevé alcanzar en 2026 una capacidad de producción de aproximadamente 1.100 vehículos anuales, con un ritmo medio de 90 unidades al mes.

"Cada vehículo adaptado supone libertad de movimientos y autonomía para las personas con movilidad reducida. Nuestro crecimiento va de la mano del impacto social que generamos, y ese seguirá siendo el eje de nuestra estrategia en 2026 y en los próximos años", concluye Óscar Soriano.